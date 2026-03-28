Леоненко зізнався, що його телевізор носить прізвисько Пономаренко

Матвій Пономаренко. Фото: УАФ

Колишній нападник "Динамо" Віктор Леоненко прокоментував дебютний гол Матвія Пономаренка за збірну України у матчі проти Швеції (1:3). Національна команда не змогла вийти на чемпіонат світу-2026.

Про це Леоненко сказав у інтерв’ю Sport-express.ua, передає портал Новини.LIVE.

Збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3, але одним із небагатьох позитивних моментів став дебютний м’яч Пономаренка у першому ж матчі за національну команду.

Леоненко визнав, що молодий форвард провів хороший матч і відзначився важливим голом, однак закликав не поспішати з оцінками його потенціалу. За словами експерта, наразі футболіст ще не мав достатньо серйозних випробувань на високому рівні.

"Пономаренко — молодець, але ще занадто рано робити з нього зірку. Він ще проти нікого серйозного не грав, а про нього стільки пишуть і говорять", — сказав Леоненко.

Ексфутболіст також додав, що справжній рівень гравця стане зрозумілим після виступів у єврокубках, де конкуренція значно вища.

"Я вже свій телевізор назвав Пономаренком. Єврокубки покажуть, що він із себе представляє", — додав він.

Таким чином, Леоненко позитивно оцінив дебют нападника, але водночас підкреслив, що робити гучні висновки про його рівень поки що зарано.

Пономаренко забив за "Динамо" та збірну у дев’яти матчах поспіль.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс знайшов винних в поразці України від Швеції.

Також Новини.LIVE публікували коментар Леоненка по матчу Україна — Швеція. Він дорікнув Андрію Ярмоленку.