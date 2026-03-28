Леоненко дорікнув Ярмоленку після поразки збірної України від Швеції

Леоненко дорікнув Ярмоленку після поразки збірної України від Швеції

Дата публікації: 28 березня 2026 07:57
Віктор Леоненко. Фото: кадр з відео

Колишній нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко різко розкритикував гру збірної України після поразки від Швеції у плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Експерт також згадав слова Андрія Ярмоленка про силу нинішньої команди.

Про це Леоненко розповів у коментарі для Sport-express.ua, передає портал Новини.LIVE.

Збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3 та завершила боротьбу за вихід на чемпіонат світу-2026. Востаннє команда грала на турнірі в 2006 році.

Сборная Украины по футболу, Валенсия, 26 марта, 2026 года
Матч Україна — Швеція. Фото: Reuters

Леоненко розкритикував слова про найсильнішу збірну

Леоненко заявив, що після такого матчу не бачить сенсу детально аналізувати гру збірної. На його думку, команда не продемонструвала нічого нового, а проблеми в атаці залишаються системними й не вирішуються протягом тривалого часу.

Віктор також іронічно відреагував на попередні оцінки цієї команди, зокрема згадавши, що шукає тих, хто називав її найсильнішою в історії. Таким чином експерт натякнув на невідповідність очікувань і реального рівня гри. Йому нагадали, що ці слова належали Андрію Ярмоленку.

"Нехай тепер Андрій і всі, хто з ним згоден, пояснять свої слова", — сказав Леоненко.

Сборная Украины по футболу, Валенсия, 26 марта, 2026 года
Георгій Судаков проти Швеції. Фото: Reuters

За словами ексфутболіста, головна проблема збірної полягає у відсутності якісної реалізації моментів і складнощах у їх створенні. Він підкреслив, що команда продовжує "народжувати" атаки, але не доводить їх до логічного завершення.

"Розбирати гру збірної я не хочу, бо нічого не побачив — ми як "створювали" моменти, так і продовжуємо створювати", — додав експерт.

Леоненко також зазначив, що перестав давати інтерв’ю, оскільки йому соромно розбирати сучасний український футбол.

Збірна України завершила виступ у плей-оф ЧС-2026, а тренерський штаб Сергія Реброва, який провалив свою роботу, має лише два місяці контракту, а також запланований товариський матч з Албанією.

Як повідомляв портал Новини.LIVE, після поразки від Швеції до гравців збірної України звернувся об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Раніше він відвідав гру, де зустрівся з Еліною Свіоліною та Андрієм Шевченком.

Також Новини.LIVE повідомляли, що наразі вже відомо, хто може замінити Сергія Реброва на посаді в збірній України.

Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Віктор Леоненко
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
