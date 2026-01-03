Відео
Головна Спорт У Динамо назвали футболіста, що був краще за Шевченка та Реброва

У Динамо назвали футболіста, що був краще за Шевченка та Реброва

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 23:59
Дмитрулін назвав гравця Динамо, який був талановитіший за Шевченка і Реброва
Сергій Ребров та Андрій Шевченко. Фото: "Динамо"

У 90-х роках найсильнішою парою нападників був дует Андрія Шевченка та Сергія Реброва. Однак, в клубі був гравець з більшим талантом.

Про це в ефірі "Футбольного дивану" розповів ексфутболіст "Динамо" Юрій Дмитрулін.

Дмитрулін згадав гру свого експартнера по команді Віктор Леоненко, назвавши його найталановитішим нападником, з яким йому доводилося грати.

Дмитрулін розповів, що на тренуваннях саме Леоненко "возив усіх без винятку". За його словами, йдеться не лише про окремі епізоди, а про системну перевагу в індивідуальній майстерності. Захисник підкреслив, що за природним талантом Віктор перевершував інших зіркових форвардів того часу.

На запитання, чи був Леоненко сильнішим за Андрій Шевченко та Сергій Ребров, Дмитрулін відповів однозначно — так.

Водночас він зауважив, що Леоненко ніколи не грав на максимумі власних можливостей, за його відчуттями — лише на 70-80 відсотків.

Ексзахисник також висловив думку, що говорити про недооціненість Леоненка складно, адже той тричі поспіль визнавався найкращим футболістом України. Водночас Дмитрулін припустив, що переломним моментом стала поява в команді Валерія Лобановського, до вимог якого нападник не зумів адаптуватися.

футбол Андрій Шевченко Динамо Сергій Ребров Юрій Дмитрулін Віктор Леоненко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
