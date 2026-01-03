Дмитрулин назвал игрока Динамо, который был талантливее Шевченко и Реброва

Сергей Ребров и Андрей Шевченко. Фото: "Динамо"

В 90-х годах сильнейшей парой нападающих был дуэт Андрея Шевченко и Сергея Реброва. Однако, в клубе был игрок с большим талантом.

Об этом в эфире "Футбольного дивана" рассказал экс-футболист "Динамо" Юрий Дмитрулин.

В "Динамо" был игрок, который был лучший в Украине

Дмитрулин вспомнил игру своего экс-партнера по команде Виктор Леоненко, назвав его самым талантливым нападающим, с которым ему приходилось играть.

Дмитрулин рассказал, что на тренировках именно Леоненко "возил всех без исключения". По его словам, речь идет не только об отдельных эпизодах, а о системном преимуществе в индивидуальном мастерстве. Защитник подчеркнул, что по природному таланту Виктор превосходил других звездных форвардов того времени.

На вопрос, был ли Леоненко сильнее Андрея Шевченко и Сергея Реброва, Дмитрулин ответил однозначно — да.

В то же время он отметил, что Леоненко никогда не играл на максимуме собственных возможностей, по его ощущениям — только на 70-80 процентов.

Экс-защитник также высказал мнение, что говорить о недооцененности Леоненко сложно, ведь тот трижды подряд признавался лучшим футболистом Украины. В то же время Дмитрулин предположил, что переломным моментом стало появление в команде Валерия Лобановского, к требованиям которого нападающий не сумел адаптироваться.

