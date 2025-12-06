Шевченко оцінив жереб ЧС-2026 і назвав головне завдання збірної України

Андрій Шевченко. Фото: УАФ

У Вашингтоні відбулося жеребкування груп чемпіонату світу з футболу-2026. Своїх можливих суперників дізналася й Україна, які необхідно ще пройти плей-оф кваліфікації.

На результати жеребкування відреагував президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко в коментарі "Суспільному".

Щоб потрапити на чемпіонат світу з футболу, збірна України спершу має пройти сито плейоф. На першому етапі команді Сергія Реброва доведеться зламати опір Швеції, а вже потім боротися за путівку в фінальну частину турніру з переможцем дуелі Польща – Албанія.

Переможець нашого сита плей-оф на ЧС-2026 зіграє в групі з командами Нідерландів, Японії та Тунісу.

Андрій Шевченко. Фото: Reuters

Як Шевченко відреагував на результати жеребкування

Шевченко наголосив, що головне завдання команди — не майбутня група ЧС-2026, а сам перемога в плей-оф відбору. Він підкреслив, що Україна має зосередитись на матчах зі Швецією та переможцем пари Польща — Албанія. Це непрості суперники й тому шлях до мундіалю буде непростим.

За його словами, Швеція — можливий суперник у плей-оф — залишається дуже сильною командою з потужною атакувальною лінією. Водночас президент УАФ вважає, що при правильному налаштуванні збірна України здатна здобути путівку на турнір.

Шевченко зазначив, що у разі виходу на чемпіонат світу українці зможуть гідно протистояти будь-якому супернику в групі, хоч би яким він був, адже всі три потенційні опоненти — команди високого рівня.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці.

