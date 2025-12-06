Видео
Шевченко отреагировал на результаты жеребьевки ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 08:25
Шевченко оценил жребий ЧМ-2026 и назвал главную задачу сборной Украины
Андрей Шевченко. Фото: УАФ

В Вашингтоне состоялась жеребьевка групп чемпионата мира по футболу-2026. Своих возможных соперников узнала и Украина, которой необходимо еще пройти плей-офф квалификации.

На результаты жеребьевки отреагировал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко в комментарии "Суспільному".

Чтобы попасть на чемпионат мира по футболу, сборная Украины сначала должна пройти сито плейоф. На первом этапе команде Сергея Реброва придется сломить сопротивление Швеции, а уже потом бороться за путевку в финальную часть турнира с победителем дуэли Польша — Албания.

Победитель нашего сита плей-офф на ЧМ-2026 сыграет в группе с командами Нидерландов, Японии и Туниса.

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: Reuters

Как Шевченко отреагировал на результаты жеребьевки

Шевченко отметил, что главная задача команды — не будущая группа ЧМ-2026, а сама победа в плей-офф отбора. Он подчеркнул, что Украина должна сосредоточиться на матчах со Швецией и победителем пары Польша — Албания. Это непростые соперники и поэтому путь к мундиалю будет непростым.

По его словам, Швеция — возможный соперник в плей-офф — остается очень сильной командой с мощной атакующей линией. В то же время президент УАФ считает, что при правильном настрое сборная Украины способна получить путевку на турнир.

Шевченко отметил, что в случае выхода на чемпионат мира украинцы смогут достойно противостоять любому сопернику в группе, каким бы он ни был, ведь все три потенциальных оппонента — команды высокого уровня.

Чемпионат мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

УАФ футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
