Леоненко упрекнул Ярмоленко после поражения сборной Украины от Швеции

Дата публикации 28 марта 2026 07:57
Виктор Леоненко. Фото: кадр из видео

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко резко раскритиковал игру сборной Украины после поражения от Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Эксперт также вспомнил слова Андрея Ярмоленко о силе нынешней команды.

Об этом Леоненко рассказал в комментарии для Sport-express.ua, передает портал Новини.LIVE.

Сборная Украины уступила Швеции со счетом 1:3 и завершила борьбу за выход на чемпионат мира-2026. Последний раз команда играла на турнире в 2006 году.

Сборная Украины по футболу, Валенсия, 26 марта, 2026 года
Матч Украина - Швеция. Фото: Reuters

Леоненко раскритиковал слова о сильнейшей сборной

Леоненко заявил, что после такого матча не видит смысла детально анализировать игру сборной. По его мнению, команда не продемонстрировала ничего нового, а проблемы в атаке остаются системными и не решаются в течение длительного времени.

Виктор также иронично отреагировал на предыдущие оценки этой команды, в частности упомянув, что ищет тех, кто называл ее сильнейшей в истории. Таким образом эксперт намекнул на несоответствие ожиданий и реального уровня игры. Ему напомнили, что эти слова принадлежали Андрею Ярмоленко.

Читайте также:

"Пусть теперь Андрей и все, кто с ним согласен, объяснят свои слова", — сказал Леоненко.

Сборная Украины по футболу, Валенсия, 26 марта, 2026 года
Георгий Судаков против Швеции. Фото: Reuters

По словам экс-футболиста, главная проблема сборной заключается в отсутствии качественной реализации моментов и сложностях в их создании. Он подчеркнул, что команда продолжает "рождать" атаки, но не доводит их до логического завершения.

"Разбирать игру сборной я не хочу, потому что ничего не увидел — мы как "создавали" моменты, так и продолжаем создавать", — добавил эксперт.

Леоненко также отметил, что перестал давать интервью, поскольку ему стыдно разбирать современный украинский футбол.

Сборная Украины завершила выступление в плей-офф ЧМ-2026, а тренерский штаб Сергея Реброва, который провалил свою работу, имеет лишь два месяца контракта, а также запланированный товарищеский матч с Албанией.

Как сообщал портал Новини.LIVE, после поражения от Швеции к игрокам сборной Украины обратился объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик. Ранее он посетил игру, где встретился с Элиной Свиолиной и Андреем Шевченко.

Также Новини.LIVE сообщали, что сейчас уже известно, кто может заменить Сергея Реброва на посту в сборной Украины.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
