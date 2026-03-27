Мілевський вважає, що Маліновський міг урятувати Україну від поразки

Дата публікації: 27 березня 2026 18:05
Руслан Маліновський у таборі збірної України. Фото: УАФ

Збірна України поступилася Швеції з рахунком 1:3 у відборі на Кубок Світу-2026. Команда Сергія Реброва не змогла вийти у фінал кваліфікації та позбулася шансів на участь у турнірі. Після матчу експерти та колишні гравці активно обговорюють причини невдачі.

Одним із них став ексфорвард збірної України Артем Мілевський, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Український футбол".

Колишній футболіст зазначив, що навіть за відсутності низки ключових виконавців команда повинна була демонструвати вищий рівень самовіддачі. Артем Мілевський вважає, що українська збірна не зуміла нав'язати боротьбу супернику і програла за багатьма компонентами гри. Також експерт звернув увагу на індивідуальні помилки та слабку гру на окремих позиціях.

Руслан Малиновский в лагере сборной Украины 26 марта 2026 года
Руслан Маліновський підтримав команду у відборі на ЧС-2026. Фото: УАФ

Мілевський вказав на кадрові проблеми команди

"Можна говорити все що завгодно, але навіть без цих гравців ми повинні були битися на полі, а не відбувати номер. Серію А я часто дивлюся і можу сказати, що Маліновський став справжнім лідером "Дженоа". Йому довіряють бити пенальті, він керує командою. Збірній його точно не вистачало, як і Коноплі. Миколенко бігав як білка в колесі, а який сенс? Решта взагалі не бігали", — заявив фахівець.

Мілевський також підкреслив, що збірній забракло балансу й активності в ключових епізодах. Він додав, що за вищої інтенсивності та концентрації команда могла розраховувати на інший результат у цьому протистоянні.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про інцидент, який міг негативно вплинути на збірну України перед матчем зі Швецією.

Також Новини.LIVE цитували форварда Романа Яремчука, який пояснив, про що шкодує найбільше після поразки від "тре крунур".

футбол Збірна України з футболу Артем Мілевський Руслан Маліновський ЧС-2026 з футболу Юхим Конопля
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
