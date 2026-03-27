Шевченко відмовчується в питанні звільнення Реброва

Андрій Шевченко під час матчу збірної України.

Чемпіонат світу-2026 пройде без збірної України. Команда Сергія Реброва програла в півфіналі стикового турніру шведам із рахунком 1:3. Поєдинок з Албанією вже нічого не вирішуватиме для "синьо-жовтих".

Уболівальників хвилює питання майбутнього національної команди, і Андрій Шевченко пояснив, що буде далі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував результат збірної України у відборі на Кубок Світу. Національна команда не зуміла пробитися до фінальної частини турніру після поразки в плейоф. Керівництво УАФ визнало, що поставлене завдання на цикл не було виконано. Водночас у федерації мають намір провести детальний аналіз ситуації.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Шевченко висловився про майбутнє збірної

Перед остаточними висновками збірній належить провести товариський матч. Цей поєдинок має стати можливістю для команди продемонструвати характер і завершити цикл на гідному рівні. Після гри керівництво планує обговорити подальші кроки разом із тренерським штабом.

"Ми незадоволені результатом, адже завдання на цикл не виконано. Зараз збірній потрібно гідно зіграти другий матч, показати характер і силу духу. Після цієї товариської гри ми проведемо повний аналіз відбіркового циклу, поговоримо з головним тренером і приймемо рішення на користь майбутнього національної збірної", — повідомив Шевченко.

Поєдинок Україна — Албанія, який отримає статус товариського, відбудеться у вівторок, 31 березня.

