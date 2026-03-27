Збірну України пограбували в Іспанії перед матчем зі шведами

Хавбек збірної України Микола Шапаренко. Фото: Reuters/Pablo Morano

Збірна України зіткнулася з інцидентом під час підготовки до матчу проти Швеції у відборі на чемпіонату світу. Команду пограбували під час перебування в іспанському Бенідормі. Інцидент стався в готелі, де проживали гравці та тренерський штаб.

На момент крадіжки команда була відсутня у своїх номерах, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Невідомі зловмисники проникли в кімнати і викрали гроші, годинники та інші цінні речі футболістів та тренерів збірної України. Зокрема, у помічника Сергія Реброва Альберто Босха було вкрадено близько 1800 євро. Подробиць події та можливих підозрюваних наразі не розкривають.

Валерій Бондар та Анатолій Трубін. Фото: Reuters/Pablo Morano

Інцидент зі збірною України

Крадіжка сталася в період першого тренувального збору перед виїздом команди до Валенсії на матч проти Швеції. Цей поєдинок завершився поразкою "синьо-жовтих" із рахунком 1:3, що позбавило українську команду шансів на вихід до фінальної частини чемпіонату світу 2026 року. Інцидент міг вплинути на загальний стан команди напередодні гри.

Після завершення кваліфікаційного циклу збірна України продовжить виступи в міжнародних матчах. Уже 31 березня команда Сергія Реброва проведе товариську зустріч проти збірної Албанії.

