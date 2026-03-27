Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со шведами

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко. Фото: Reuters/Pablo Morano

Сборная Украины столкнулась с инцидентом во время подготовки к матчу против Швеции в отборе на чемпионата мира. Команду ограбили во время пребывания в испанском Бенидорме. Инцидент произошел в гостинице, где проживали игроки и тренерский штаб.

На момент кражи команда отсутствовала в своих номерах, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Неизвестные злоумышленники проникли в комнаты и похитили деньги, часы и другие ценные вещи футболистов и тренеров сборной Украины. В частности, у помощника Сергея Реброва Альберто Босха было украдено около 1800 евро. Подробности произошедшего и возможные подозреваемые на данный момент не раскрываются.

Валерий Бондарь и Анатолий Трубин. Фото: Reuters/Pablo Morano

Кража произошла в период первого тренировочного сбора перед выездом команды в Валенсию на матч против Швеции. Этот поединок завершился поражением "сине-желтых" со счетом 1:3, что лишило украинскую команду шансов на выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года. Инцидент мог повлиять на общее состояние команды в преддверии игры.

После завершения квалификационного цикла сборная Украины продолжит выступления в международных матчах. Уже 31 марта команда Сергея Реброва проведет товарищескую встречу против сборной Албании.

