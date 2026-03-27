Пономаренко поделился эмоциями от дебюта в сборной Украины и первого гола

Матвей Пономаренко перед игрой. Фото: Getty Images

Единственным поводом для оптимизма в матче сборных Украины и Швеции стал дебют в составе "сине-желтых" Матвея Пономаренко. Форвард "Динамо" вышел на замену во втором тайме поединка отбора на ЧМ-2026. Молодой футболист забил первый гол за национальную команду и сделал счет 1:3.

Несмотря на личное достижение, Пономаренко остался разочарован событиями этого вечера, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Мегого".

Пономаренко обратился к болельщикам

Матвей отметил, что сборная Украины рассчитывала на другой исход и тяжело переживает поражение. По его словам, атмосфера в раздевалке после игры была напряженной, а настроение осталось подавленным. При этом он подчеркнул, что подобные матчи дают важный опыт для дальнейшего развития.

Матвей Пономаренко накануне поединка. Фото: УАФ

"Да какие могут быть эмоции, если мы проиграли в такой важной игре? Эмоции сейчас негативные больше, потому что, я же говорю, проиграли, в раздевалке, можно сказать, как траур. Но ничего, такие игры будут делать нас сильнее. Проанализируем, что у нас не получилось, и будем двигаться дальше", — объяснил Пономаренко.

Молодой форвард добавил, что команда продолжит работать над ошибками и рассчитывает на поддержку болельщиков. Он отметил, что нынешний состав сборной является молодым и амбициозным, а потому способен прогрессировать и добиваться результатов в будущем.

Читайте также:

