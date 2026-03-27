Главная Спорт Пономаренко поделился эмоциями от дебюта в сборной Украины и первого гола

Дата публикации 27 марта 2026 08:08
Матвей Пономаренко перед игрой. Фото: Getty Images

Единственным поводом для оптимизма в матче сборных Украины и Швеции стал дебют в составе "сине-желтых" Матвея Пономаренко. Форвард "Динамо" вышел на замену во втором тайме поединка отбора на ЧМ-2026. Молодой футболист забил первый гол за национальную команду и сделал счет 1:3. 

Несмотря на личное достижение, Пономаренко остался разочарован событиями этого вечера, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Мегого".  

Пономаренко обратился к болельщикам

Матвей отметил, что сборная Украины рассчитывала на другой исход и тяжело переживает поражение. По его словам, атмосфера в раздевалке после игры была напряженной, а настроение осталось подавленным. При этом он подчеркнул, что подобные матчи дают важный опыт для дальнейшего развития.

Матвей Пономаренко перед матчем Украины и Швеции 26 марта 2026 года
Матвей Пономаренко накануне поединка. Фото: УАФ

"Да какие могут быть эмоции, если мы проиграли в такой важной игре? Эмоции сейчас негативные больше, потому что, я же говорю, проиграли, в раздевалке, можно сказать, как траур. Но ничего, такие игры будут делать нас сильнее. Проанализируем, что у нас не получилось, и будем двигаться дальше", — объяснил Пономаренко.

Молодой форвард добавил, что команда продолжит работать над ошибками и рассчитывает на поддержку болельщиков. Он отметил, что нынешний состав сборной является молодым и амбициозным, а потому способен прогрессировать и добиваться результатов в будущем.

Читайте также:

Также портал Новини.LIVE писал о том, что сказал Сергей Ребров сразу после поражение сборной Украины от Швеции. 

Ранее Новини.LIVE сообщали об оценке, которую наставник "тре крунур" Грэм Поттер дал и своей команде, и сборной Украины после матча. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Матвей Пономаренко Сборная Швеции по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
