Декереш и шведы разгромили сборную Украины и не пустили ее на ЧМ-2026
Сборная Украины потерпела поражение от Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Форвард соперника Виктор Декереш оформил хет-трик.
О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.
Украина не сдержала одного форварда
Нападающий сборной Швеции Дёкереш стал главным героем матча, трижды поразив ворота украинской команды.
Первый мяч Декереш забил уже на 6-й минуте, замкнув прострел с левого фланга после передачи Нюгрена.
Во втором тайме форвард удвоил счет, воспользовавшись ошибкой в обороне сборной Украины и точно пробил в угол ворот.
Свой третий гол Декереш оформил с пенальти на 73-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый после того, как Трубин сбил его в штрафной площадке.
Украинская команда пыталась ответить, однако не смогла реализовать свои немногочисленные моменты.
Наиболее опасные эпизоды создавали Виктор Цыганков и Алексей Гуцуляк, однако вратарь сборной Швеции действовал надежно.
Украина смогла ответить на 90-й минуте, когда Цыганков сбросил на Пономаренко, а дебютант сборной головой забил свой первый мяч за команду. Сперва казалось, что игрок попал в офсайд, но VAR его не подтвердил.
В результате поражения сборная Украины прекратила борьбу за выход на чемпионат мира по футболу.
Украина — Швеция — 1:3
Голы: Пономаренко, 90 — Декереш, 6, 51, 73
Портал Новини.LIVE ранее привел неожиданный комментарий Романа Григорчука относительно вызова Андрея Ярмоленко в сборную Украины.
Также портал Новини.LIVE ранее опубликовал мнение Ильи Забарного относительно матча против Швеции.
Читайте Новини.LIVE!