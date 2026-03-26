Декереш и шведы разгромили сборную Украины и не пустили ее на ЧМ-2026

Виктор Декереш после забитого мяча. Фото: Reuters

Сборная Украины потерпела поражение от Швеции в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Форвард соперника Виктор Декереш оформил хет-трик.

Украина не сдержала одного форварда

Нападающий сборной Швеции Дёкереш стал главным героем матча, трижды поразив ворота украинской команды.

Первый мяч Декереш забил уже на 6-й минуте, замкнув прострел с левого фланга после передачи Нюгрена.

Во втором тайме форвард удвоил счет, воспользовавшись ошибкой в обороне сборной Украины и точно пробил в угол ворот.

Читайте также:

Свой третий гол Декереш оформил с пенальти на 73-й минуте, реализовав одиннадцатиметровый после того, как Трубин сбил его в штрафной площадке.

Украинская команда пыталась ответить, однако не смогла реализовать свои немногочисленные моменты.

Наиболее опасные эпизоды создавали Виктор Цыганков и Алексей Гуцуляк, однако вратарь сборной Швеции действовал надежно.

Украина смогла ответить на 90-й минуте, когда Цыганков сбросил на Пономаренко, а дебютант сборной головой забил свой первый мяч за команду. Сперва казалось, что игрок попал в офсайд, но VAR его не подтвердил.

В результате поражения сборная Украины прекратила борьбу за выход на чемпионат мира по футболу.

Украина — Швеция — 1:3

Голы: Пономаренко, 90 — Декереш, 6, 51, 73

Портал Новини.LIVE ранее привел неожиданный комментарий Романа Григорчука относительно вызова Андрея Ярмоленко в сборную Украины.

Также портал Новини.LIVE ранее опубликовал мнение Ильи Забарного относительно матча против Швеции.