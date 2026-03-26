Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дьокереш та шведи розгромили збірну України й не пустили її на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 23:47
Віктор Дьокереш після забитого м'яча. Фото: Reuters

Збірна України зазнала поразки від Швеції у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Форвард суперника Віктор Дьокереш оформив хет-трик.

Україна не стримала одного форварда

Нападник збірної Швеції Дьокереш став головним героєм матчу, тричі вразивши ворота української команди.

Перший м’яч Дьокереш забив уже на 6-й хвилині, замкнувши простріл із лівого флангу після передачі Нюгрена.

У другому таймі форвард подвоїв рахунок, скориставшись помилкою в обороні збірної України та точно пробив у кут воріт.

Свій третій гол Дьокереш оформив із пенальті на 73-й хвилині, реалізувавши одинадцятиметровий після того, як Трубін збив його у штрафному майданчику.

українська команда намагалася відповісти, однак не змогла реалізувати свої нечисленні моменти.

Найбільш небезпечні епізоди створювали Віктор Циганков та Олексій Гуцуляк, проте воротар збірної Швеції діяв надійно.

Україна змогла відповісти на 90-й хвилині, коли Циганков скинув на Пономаренка, а дебютант збірної головою забив свій перший м’яч за команду. Спершу здавалося, що гравець потрапив в офсайд, але VAR його не підтвердив.

У результаті поразки збірна України припинила боротьбу за вихід на чемпіонат світу з футболу.

Україна — Швеція — 1:3

Голи: Пономаренко, 90 — Дьокереш, 6, 51, 73

Збірна України з футболу ЧС-2026 з футболу Збірна Швеції з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації