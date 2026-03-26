Дьокереш та шведи розгромили збірну України й не пустили її на ЧС-2026

Віктор Дьокереш після забитого м'яча. Фото: Reuters

Збірна України зазнала поразки від Швеції у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Форвард суперника Віктор Дьокереш оформив хет-трик.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Україна не стримала одного форварда

Нападник збірної Швеції Дьокереш став головним героєм матчу, тричі вразивши ворота української команди.

Перший м’яч Дьокереш забив уже на 6-й хвилині, замкнувши простріл із лівого флангу після передачі Нюгрена.

У другому таймі форвард подвоїв рахунок, скориставшись помилкою в обороні збірної України та точно пробив у кут воріт.

Читайте також:

Свій третій гол Дьокереш оформив із пенальті на 73-й хвилині, реалізувавши одинадцятиметровий після того, як Трубін збив його у штрафному майданчику.

українська команда намагалася відповісти, однак не змогла реалізувати свої нечисленні моменти.

Найбільш небезпечні епізоди створювали Віктор Циганков та Олексій Гуцуляк, проте воротар збірної Швеції діяв надійно.

Україна змогла відповісти на 90-й хвилині, коли Циганков скинув на Пономаренка, а дебютант збірної головою забив свій перший м’яч за команду. Спершу здавалося, що гравець потрапив в офсайд, але VAR його не підтвердив.

У результаті поразки збірна України припинила боротьбу за вихід на чемпіонат світу з футболу.

Україна — Швеція — 1:3

Голи: Пономаренко, 90 — Дьокереш, 6, 51, 73

