Забарний оцінив настрій України перед грою зі Швецією

Ілля Забарний відповідає на запитання.

Захисник збірної України Ілля Забарний узяв участь у пресконференції перед матчем проти Швеції в плей-офф відбору Кубка Світу в США. Зустріч відбудеться 26 березня у Валенсії та визначить учасника фіналу кваліфікації. Переможець зіграє за путівку на мундіаль із найкращим у парі Польщі та Албанії.

Для української команди це шанс наблизитися до першого за два десятиліття виходу на чемпіонат світу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УАФ.

Збірна України підходить до гри з розумінням високої відповідальності за результат, але і з серйозними кадровими втратами. Команда вже має досвід напружених матчів плей-офф, включно з невдачею у відборі на чемпіонат світу-2022. Цей досвід, за словами Іллі Забарного, став важливим етапом для формування нинішнього складу.

Ілля Забарний у таборі збірної України.

Що сказав Забарний перед матчем проти Швеції

Захисник "синьо-жовтих" зазначив, що команда зосереджена не тільки на спортивному завданні, а й на додатковій місії: нагадати світові про те, що відбувається в Україні. При цьому футболісти намагаються зберігати баланс між емоціями і холодним розрахунком, щоб не втратити концентрацію у вирішальний момент.

"Думаю, всі пам'ятають той момент, яка була важка гра. А також яке було відчуття після гри з Уельсом. Звичайно, всім хотілося тоді вийти на чемпіонат світу, і ми отримали великий досвід. Ті, хто там були, все розуміють", — пояснив захисник "ПСЖ".

Забарний також підкреслив, що команда готова до різних сценаріїв гри та поважає силу суперника. Він зазначив, що статистика минулих матчів зі Швецією не має вирішального значення, а результат залежатиме від дій на полі та рівня концентрації в конкретній грі.

