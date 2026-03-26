Ребров пояснив, як збірна України має зіграти проти Швеції

Сергій Ребров перед матчем зі збірною Швеції. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував підготовку команди до матчу проти Швеції в плей-офф відбору ЧС-2026. Українська команда вийшла до півфіналу кваліфікації після другого місця в групі D, поступившись Франції. Швеція стала суперником завдяки перемозі у своїй групі Ліги націй.

Гра стане важливим кроком у боротьбі за вихід на світову першість.

Збірні України та Швеції проведуть шостий очний матч в історії. При цьому два попередні поєдинки відбулися на чемпіонатах Європи, де українська команда обидва рази здобула перемогу з рахунком 2:1. Тепер команди зустрінуться у вирішальній стадії відбору, де ціна помилки особливо висока.

Що сказав Ребров перед матчем проти Швеції

Україна претендує на перший за 20 років вихід до фінальної частини чемпіонату світу та другий у своїй історії. У 2006 році команда дійшла до чвертьфіналу турніру, а в складі тоді грав нинішній головний тренер Сергій Ребров. Нинішнє покоління гравців прагне повторити цей результат і зробити новий крок в історії збірної.

"У цієї команди велике бажання досягти успіху, і я бачу по гравцях, що вони дуже хочуть потрапити на чемпіонат світу. І я сподіваюся, вони дійсно викладуться, викладуться на максимум, саме це і треба зробити у грі зі шведами", — заявив Ребров.

Тренер також наголосив, що очікує на складний матч проти фізично сильного суперника, де ключову роль зіграє характер та концентрація в кожному ігровому епізоді. За його словами, команда розуміє значення зустрічі і підходить до неї з повною відповідальністю, незважаючи на кадрові складнощі.

