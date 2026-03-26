Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ребров пояснив, як збірна України має зіграти проти Швеції

Ребров пояснив, як збірна України має зіграти проти Швеції

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 10:10
Ребров пояснив, як збірна України має зіграти проти Швеції
Сергій Ребров перед матчем зі збірною Швеції. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував підготовку команди до матчу проти Швеції в плей-офф відбору ЧС-2026. Українська команда вийшла до півфіналу кваліфікації після другого місця в групі D, поступившись Франції. Швеція стала суперником завдяки перемозі у своїй групі Ліги націй.

Гра стане важливим кроком у боротьбі за вихід на світову першість, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресконференцію тренера.

Збірні України та Швеції проведуть шостий очний матч в історії. При цьому два попередні поєдинки відбулися на чемпіонатах Європи, де українська команда обидва рази здобула перемогу з рахунком 2:1. Тепер команди зустрінуться у вирішальній стадії відбору, де ціна помилки особливо висока.

Що сказав Ребров перед матчем проти Швеції

Україна претендує на перший за 20 років вихід до фінальної частини чемпіонату світу та другий у своїй історії. У 2006 році команда дійшла до чвертьфіналу турніру, а в складі тоді грав нинішній головний тренер Сергій Ребров. Нинішнє покоління гравців прагне повторити цей результат і зробити новий крок в історії збірної.

"У цієї команди велике бажання досягти успіху, і я бачу по гравцях, що вони дуже хочуть потрапити на чемпіонат світу. І я сподіваюся, вони дійсно викладуться, викладуться на максимум, саме це і треба зробити у грі зі шведами", — заявив Ребров.

Тренер також наголосив, що очікує на складний матч проти фізично сильного суперника, де ключову роль зіграє характер та концентрація в кожному ігровому епізоді. За його словами, команда розуміє значення зустрічі і підходить до неї з повною відповідальністю, незважаючи на кадрові складнощі.

Раніше портал Новини.LIVE повідомляв про те, що українські вболівальники не зможуть безкоштовно побачити матч відбору на ЧС-2026 за участю "синьо-жовтих" та збірної Швеції.

Також Новини.LIVE писали, що футболісти збірної України вийдуть на матч із "трекрунур" у новій формі з незвичайним дизайном. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації