Ребров объяснил, как сборная Украины должна сыграть против Швеции

Сергей Ребров перед матчем со сборной Швеции.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал подготовку команды к матчу против Швеции в плей-офф отбора ЧМ-2026. Украинская команда вышла в полуфинал квалификации после второго места в группе D, уступив Франции. Швеция стала соперником благодаря победе в своей группе Лиги наций.

Игра станет важным шагом в борьбе за выход на мировое первенство, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-конференцию тренера.

Сборные Украины и Швеции проведут шестой очный матч в истории. При этом два предыдущих поединка состоялись на чемпионатах Европы, где украинская команда оба раза одержала победу со счетом 2:1. Теперь команды встретятся в решающей стадии отбора, где цена ошибки особенно высока.

Владислав Ванат работает на тренировке.

Что сказал Ребров перед матчем против Швеции

Украина претендует на первый за 20 лет выход в финальную часть чемпионата мира и второй в своей истории. В 2006 году команда дошла до четвертьфинала турнира, а в составе тогда играл нынешний главный тренер Сергей Ребров. Нынешнее поколение игроков стремится повторить этот результат и сделать новый шаг в истории сборной.

"У этой команды большое желание добиться успеха, и я вижу по игрокам, что они очень хотят попасть на чемпионат мира. И я надеюсь, они действительно выложатся выложатся на максимум, именно это и надо сделать в игре со шведами", — заявил Ребров.

Тренер также подчеркнул, что ожидает сложный матч против физически сильного соперника, где ключевую роль сыграет характер и концентрация в каждом игровом эпизоде. По его словам, команда понимает значение встречи и подходит к ней с полной ответственностью, несмотря на кадровые сложности.

