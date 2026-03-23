Воронин удивил заявлением о тренере сборной Украины Реброве

Андрей Воронин в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин высказался о своих отношениях с нынешним главным тренером национальной команды Сергеем Ребровым. Футболисты вместе выступали за сборную Украины, включая чемпионат мира 2006 года. Тогда команда дошла до стадии четвертьфинала.

В прошлом Воронина и Реброва связывали близкие дружеские отношения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Со временем общение между бывшими партнерами стало менее частым. Андрей Воронин отметил, что их связь постепенно ослабла после завершения совместной карьеры. При этом он подчеркнул, что раньше Сергей Ребров был для него человеком, на которого можно было положиться.

Сергей Ребров в Офисе Президента Украины. Фото: УНИАН

Воронин вспомнил прошлое в сборной Украины

Сейчас Сергей Ребров возглавляет сборную Украины и готовит команду к матчам отбора на чемпионат мира-2026. Главным испытанием для наставника станет квалификация на Мундиаль, в полуфинале которой "сине-желтые" встретятся со Швецией.

"Мы очень хорошо дружили, отношения были самыми близкими. Он был человеком, на которого я мог положиться. Со временем наше общение стало менее частым. Возможно потому, что мы не кумовья", — рассказал Воронин.

Экс-форвард сборной Украины выступал за ряд европейских клубов, включая "Ливерпуль" и "Байер", а также провел 74 матча за сборную Украины. На его счету 8 голов и 5 результативных передач в национальной команде.

