Мудрик сходил в Диснейленд на свидание с американской певицей
Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик не скучает во время отстранения от футбола и сходил на свидание с американской певицей Джордан Джонс в парижский Диснейленд. До этого они несколько месяцев общались в соцсетях.
Знакомство между Мудриком и Джонс началось примерно осенью 2025 года, сообщил портал Новини.LIVE.
Мудрик встретился с девушкой, которая его заблокировала
Украинский футболист опубликовал сторис из Диснейленда, где на фото была Джонс. Таким образом стало известно, что их общение в Instagram завершилось личной встречей.
История началась в сентябре, когда Мудрик отреагировал на одну из публикаций Джонс. Позже он предложил ей встретиться в Париже и вместе посетить Диснейленд.
По словам певицы, сначала она не восприняла инициативу футболиста серьезно и даже заблокировала его. Впоследствии она изменила свое решение и согласилась на встречу.
"Я рада, что разблокировала тебя", — написала Джонс.
Перед поездкой Джонс опубликовала сторис с перелетом из Лос-Анджелеса в Париж, подтвердив намерение встретиться с украинцем. Встреча состоялась примерно через шесть месяцев после их знакомства.
Мудрик в настоящее время выступает за "Челси", но не играет из-за проваленного допинг-теста. Украинец еще не получил приговор, но сейчас он уже почти полтора года без футбола.
Отметим, что ранее Мудрик встречался с российской моделью Виолеттой Грачевой, но редко это афишировал. Пара, вероятно, рассталась после начала допинговых проблем Михаила, поскольку девушка начала публиковать фото с новым парнем.
