Мудрик сходил в Диснейленд на свидание с американской певицей

Джордан Джонс. Фото: instagram.com/jordynjones/

Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик не скучает во время отстранения от футбола и сходил на свидание с американской певицей Джордан Джонс в парижский Диснейленд. До этого они несколько месяцев общались в соцсетях.

Знакомство между Мудриком и Джонс началось примерно осенью 2025 года, сообщил портал Новини.LIVE.

Украинский футболист опубликовал сторис из Диснейленда, где на фото была Джонс. Таким образом стало известно, что их общение в Instagram завершилось личной встречей.

Джордан Джонс у входа в Диснейленд. Фото: скриншот

История началась в сентябре, когда Мудрик отреагировал на одну из публикаций Джонс. Позже он предложил ей встретиться в Париже и вместе посетить Диснейленд.

По словам певицы, сначала она не восприняла инициативу футболиста серьезно и даже заблокировала его. Впоследствии она изменила свое решение и согласилась на встречу.

"Я рада, что разблокировала тебя", — написала Джонс.

Перед поездкой Джонс опубликовала сторис с перелетом из Лос-Анджелеса в Париж, подтвердив намерение встретиться с украинцем. Встреча состоялась примерно через шесть месяцев после их знакомства.

Джордан Джонс в Диснейленде. Фото: скриншот

Мудрик в настоящее время выступает за "Челси", но не играет из-за проваленного допинг-теста. Украинец еще не получил приговор, но сейчас он уже почти полтора года без футбола.

Отметим, что ранее Мудрик встречался с российской моделью Виолеттой Грачевой, но редко это афишировал. Пара, вероятно, рассталась после начала допинговых проблем Михаила, поскольку девушка начала публиковать фото с новым парнем.

