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Девушка Мудрика оказалась в объятия другого футболиста — детали

7 января 2025 10:26
Станислав Костюк - Редактор
Девушка Мудрика начала роман с другим футболистом
Виолетта Грачева во время фотосессии. Фото: instagram.com/violetta.bert/
Станислав Костюк - Редактор

Модель Виолетта Грачева отправилась на всемирно известный курорт предположительно в компании американского футболиста. Слухи приписывали этой девушке отношения с Михаилом Мудриком

Грачева могла начать роман с другим игроком из АПЛ, сообщает журналисты GSM в Instagram

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Вингер сборной Украины Михаил Мудрик никогда не подтверждал отношения с моделью Виолеттой Грачевой. Однако молодой футболист подписан на девушку в социальных сетях. У них нет общих фотографий, но на некоторых снимках модели журналисты опознали присутствие украинца. 

Виолетта Грачева
Виолетта Грачева у бассейна. Фото: instagram.com/violetta.bert/

У Грачевой новый роман 

Светская львица и модель, у которой есть российские корни, давно живет в Лондоне. Недавно она отправилась на французский горнолыжный курорт Куршевель. Там же оказался и футболист сборной США и итальянского "Ювентуса" Уэстон Маккенни, который недавно выступал в Англии за "Лидс". 

Журналисты выяснили, что девушка и спортсмен подписаны друг на друга в социальных сетях, активно друг друга поддерживают и публикуют фотографии из одних и тех же мест. Это позволяет предположить, что они стали парой. 

Уэстон Маккенни
Уэстон Маккенни в Лондоне. Фото: instagram.com/west.mckennie/

А что с Мудриком? 

Украинскому футболисту "Челси" угрожает дисквалификация на срок до четырех лет, если будет подтверждено, что он осознанно принимал запрещенный препарат. Мудрик попросил вскрыть пробу В, которая может продемонстрировать отрицательный результат на употребление допинга. Результаты станут известны в начале февраля 2025 года. Пока игрок отстранен от тренировок. 

Напомним, украинский боксер Владимир Кличко провел спарринг с участником Олимпийских игр в Париже. 

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