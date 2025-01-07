Дівчина Мудрика почала роман з іншим футболістом

Віолетта Грачьова під час фотосесії. Фото: instagram.com/violetta.bert/

Модель Віолетта Грачьова вирушила на всесвітньо відомий курорт, імовірно, в компанії американського футболіста. Чутки приписували цій дівчині стосунки з Михайлом Мудриком.

Грачьова могла почати роман з іншим гравцем з АПЛ, повідомляють журналісти GSM в Instagram.

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Вінгер збірної України Михайло Мудрик ніколи не підтверджував стосунки з моделлю Віолеттою Грачьовою. Однак молодий футболіст підписаний на дівчину в соціальних мережах. У них немає спільних фотографій, але на деяких знімках моделі журналісти впізнали присутність українця.

Віолетта Грачьова біля басейну. Фото: instagram.com/violetta.bert/

У Грачьової новий роман

Світська левиця і модель, у якої є російське коріння, давно мешкає в Лондоні. Нещодавно вона вирушила на французький гірськолижний курорт Куршевель. Там же опинився і футболіст збірної США та італійського "Ювентуса" Вестон Маккенні, який нещодавно виступав в Англії за "Лідс".

Журналісти з'ясували, що дівчина і спортсмен підписані один на одного в соціальних мережах, активно один одного підтримують і публікують фотографії з одних і тих самих місць. Це дає змогу припустити, що вони стали парою.

Вестон Маккенні в Лондоні. Фото: instagram.com/west.mckennie/

А що з Мудриком?

Українському гравцю "Челсі" загрожує дискваліфікація на строк до чотирьох років, якщо буде підтверджено, що він усвідомлено приймав заборонений препарат. Мудрик попросив розкрити пробу В, яка може продемонструвати негативний результат на вживання допінгу. Результати стануть відомі на початку лютого 2025 року. Поки що гравець відсторонений від тренувань.

Нагадаємо, український боксер Володимир Кличко провів спаринг з учасником Олімпійських ігор у Парижі.

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