Мудрик сходив в Діснейленд на побачення з американською співачкою

Мудрик сходив в Діснейленд на побачення з американською співачкою

Дата публікації: 23 березня 2026 08:10
Джордан Джонс. Фото: instagram.com/jordynjones/

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик не нудьгує під час відсторонення від футболу та сходив на побачення з американською співачкою Джордан Джонс у Діснейленді в Парижі. До цього вони кілька місяців спілкувалися в соцмережах.

Знайомство між Мудриком та Джонс почалося приблизно восени 2025 року, повідомив портал Новини.LIVE.

Український футболіст опублікував сторіс із Діснейленду, де на фото була Джонс. Таким чином стало відомо, що їхнє спілкування в Instagram завершилося особистою зустріччю.

Джордан Джонс на свидании с Михаилом Мудриком
Джордан Джонс біля входу в Діснейленд. Фото: скриншот

Історія почалася у вересні, коли Мудрик відреагував на одну з публікацій Джонс. Пізніше він запропонував їй зустрітися в Парижі та разом відвідати Діснейленд.

За словами співачки, спочатку вона не сприйняла ініціативу футболіста серйозно та навіть заблокувала його. Згодом вона змінила своє рішення та погодилася на зустріч.

"Я рада, що розблокувала тебе", — написала Джонс.

Перед поїздкою Джонс опублікувала сторіс із перельотом із Лос-Анджелеса до Парижа, підтвердивши намір зустрітися з українцем. Зустріч відбулася приблизно через шість місяців після їхнього знайомства.

Джордан Джонс на свидании с Михаилом Мудриком
Джордан Джонс в Діснейленді. Фото: скриншот

Мудрик наразі виступає за "Челсі", але не грає через провалений допінг-тест. Українець ще не отримав вироку, але наразі він уже майже півтора року без футболу.

Зазначимо, що раніше Мудрик зустрічався з російською моделлю Віолеттою Грачовою, але рідко це афішував. Пара, ймовірно, розсталася після початку допінгових проблем Михайла, оскільки дівчина почала публікувати фото з новим хлопцем.

Михайло Мудрик Челсі побачення українські легіонери (футбол) дружини футболістів Діснейленд
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
