Мудрик сходив в Діснейленд на побачення з американською співачкою

Джордан Джонс. Фото: instagram.com/jordynjones/

Вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик не нудьгує під час відсторонення від футболу та сходив на побачення з американською співачкою Джордан Джонс у Діснейленді в Парижі. До цього вони кілька місяців спілкувалися в соцмережах.

Знайомство між Мудриком та Джонс почалося приблизно восени 2025 року, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Мудрик зустрівся з дівчиною, яка його заблокувала

Український футболіст опублікував сторіс із Діснейленду, де на фото була Джонс. Таким чином стало відомо, що їхнє спілкування в Instagram завершилося особистою зустріччю.

Джордан Джонс біля входу в Діснейленд. Фото: скриншот

Історія почалася у вересні, коли Мудрик відреагував на одну з публікацій Джонс. Пізніше він запропонував їй зустрітися в Парижі та разом відвідати Діснейленд.

За словами співачки, спочатку вона не сприйняла ініціативу футболіста серйозно та навіть заблокувала його. Згодом вона змінила своє рішення та погодилася на зустріч.

"Я рада, що розблокувала тебе", — написала Джонс.

Перед поїздкою Джонс опублікувала сторіс із перельотом із Лос-Анджелеса до Парижа, підтвердивши намір зустрітися з українцем. Зустріч відбулася приблизно через шість місяців після їхнього знайомства.

Джордан Джонс в Діснейленді. Фото: скриншот

Мудрик наразі виступає за "Челсі", але не грає через провалений допінг-тест. Українець ще не отримав вироку, але наразі він уже майже півтора року без футболу.

Зазначимо, що раніше Мудрик зустрічався з російською моделлю Віолеттою Грачовою, але рідко це афішував. Пара, ймовірно, розсталася після початку допінгових проблем Михайла, оскільки дівчина почала публікувати фото з новим хлопцем.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" націлилось на ще одного вінгера "Динамо".

Український воротар Андрій Лунін допоміг команді виграти у "Атлетіко".