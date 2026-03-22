Полісся планує викупити ще одного футболіста київського Динамо

Владислав Кабаєв. Фото: "Полісся"

"Полісся" розглядає можливість підписання вінгера "Динамо" Владислава Кабаєва. Житомирський клуб стежить за ситуацією навколо гравця, який втратив місце в основі клубу.

Про трансфер повідомили джерела "Футбол 24", передає портал Новини.LIVE.

Владислав Кабаєв. Фото: "Динамо"

"Полісся" хоче ще одного вінгера

Житомирський клуб стежить за ситуацією з 30-річним футболістом, контракт якого з "Динамо" діє до літа 2026 року. До того ж роль Владислава у команді змінилася, оскільки головний тренер Ігор Костюк робить ставку на молодих виконавців. Наразі він поступається Богдану Редушку та Шолі Огундані.

Крім того, тренерський штаб планує залучити до основної команди ще кількох гравців із резерву. Йдеться про Івана Андрейка та Кирила Пашка, які можуть отримати шанс у найближчий період.

"Динамо" готове запропонувати Кабаєву новий контракт лише на один рік зі зменшенням заробітної плати.

"Полісся" розглядає варіант із підписанням вінгера на правах вільного агента. Житомирський клуб готовий запропонувати гравцеві дворічну угоду.

Інтерес до Кабаєва може посилитися у разі кадрових змін у складі "Полісся". Зокрема, клуб може втратити Олексія Гуцуляка, що змусить шукати підсилення на флангах атаки.

У сезоні 2025/2026 рр. "Полісся" вже співпрацювало з "Динамо" на трансферному ринку. Влітку до житомирського клубу на правах оренди перейшов вінгер Максим Брагару.

Також цього сезону Кабаєв зіграв за "Динамо" у 24 матчах, у яких забив два м’ячі та віддав три асисти.

Наразі статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Кабаєва у 3 млн євро.

