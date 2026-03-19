Головна Спорт Конфлікт у Динамо: Саленко різко відповів Шовковському

Конфлікт у Динамо: Саленко різко відповів Шовковському

Дата публікації: 19 березня 2026 13:51
Колишній тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: УНІАН

Колишній форвард "Динамо" та найкращий бомбардир чемпіонату світу-1994 Олег Саленко прокоментував висловлювання Олександра Шовковського. Раніше екс-голкіпер київського клубу торкнувся теми кар'єри Саленка. Заява прозвучала в контексті обговорення подій навколо "Динамо".

Саленко відреагував на ці слова і дав свою оцінку ситуації, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Екпрес".

Олег Саленко заявив, що позиція Олександра Шовковського може бути пов'язана з особистим ставленням та минулим досвідом роботи в клубі. Ексфорвард зазначив, що критика його кар'єри не відповідає фактам. Також колишній форвард підкреслив, що після відходу з "Динамо" продовжив виступи за кордоном. Конфлікт між сторонами пов'язаний із різними поглядами на події минулого.

Олег Саленко во время матчей ветеранов киевского "Динамо"
Олег Саленко виходить на поле. Фото: УНІАН

Саленко прокоментував слова Шовковського

Екснападник заявив, що колишній наставник "Динамо" міг залишитися незадоволеним його оцінками. Він також звернув увагу на неточності в словах колишнього голкіпера. Олег вважає, що подібні заяви не відображають реальну картину його кар'єри. Він уточнив, що залишив клуб без конфліктів і продовжив професійну діяльність.

"Шовковський ображений, що його звільнили з "Динамо". Напевно, і моя критика його роботи йому не сподобалася. Я поїхав із Києва і виступав за кордоном", — заявив Саленко.

спорт футбол Динамо Олександр Шовковський Олег Саленко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
