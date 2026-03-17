Суркіс поділився думкою про виклик Пономаренка до збірної України

Матвій Пономаренко після матчу "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Основний нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко отримав дебютний виклик до збірної України. Він замінить у заявці команди травмованого Артема Довбика. Юний футболіст може вийти на поле в матчі з командою Швеції.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс не сумнівається в потенціалі Матвія Пономаренка, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Чемпіон".

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зіткнувся з цілою епідемією травм напередодні відбіркового поєдинку на ЧС-2026 проти "трекрунур". Втрати національної команди торкнулися і лінії атаки. У підсумку до табору "синьо-жовтих" було викликано 20-річного Матвія Пономаренка, який забив цього сезону вже 8 голів у чемпіонаті України.

Ігор Суркіс на зборах "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Суркіс сказав про Пономаренка

Президент "Динамо" не сумнівається в молодому гравцеві, яких з юних років перебуває в системі столичного клубу. Суркіс заявив, що у Пономаренка велике майбутнє, у Матвія є талант, і це допоможе збірній України. Уже незабаром на молодого форварда претендуватимуть топ-клуби Європи.

"Це повністю логічне і виправдане рішення, футболіст заслужив виклик до збірної України. Хочу йому побажати всього найкращого, щоб він міг проявити себе. Матвію є куди рости, тому повинен розуміти цю відповідальність і забивати голи — це його головне завдання і в національній збірній, і в київському "Динамо", — заявив Суркіс.

