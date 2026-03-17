Суркіс поділився думкою про виклик Пономаренка до збірної України

Суркіс поділився думкою про виклик Пономаренка до збірної України

Дата публікації: 17 березня 2026 22:05
Суркіс поділився думкою про виклик Пономаренка до збірної України
Матвій Пономаренко після матчу "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Основний нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко отримав дебютний виклик до збірної України. Він замінить у заявці команди травмованого Артема Довбика. Юний футболіст може вийти на поле в матчі з командою Швеції.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс не сумнівається в потенціалі Матвія Пономаренка, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Чемпіон".

футбол Збірна України з футболу Динамо Ігор Суркіс ЧС-2026 з футболу Матвій Пономаренко
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
