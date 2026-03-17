Суркис поделился мнением о вызове Пономаренко в сборную Украины

Матвей Пономаренко после матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Основной нападающий киевского "Динамо" Матвей Пономаренко получил дебютный вызов в сборную Украины. Он заменит в заявке команды травмированного Артема Довбика. Юный футболист может выйти на поле в матче с командой Швеции.

Президент "Динамо" Игорь Суркис не сомневается в потенциале Матвея Пономаренко, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Чемпион".

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров столкнулся с целой эпидемией травм накануне отборочного поединка на ЧМ-2026 против "трекрунур". Потери национальной команды коснулись и линии атаки. В итоге в лагерь "сине-желтых" был вызван 20-летний Матвей Пономаренко, который забил в этом сезоне уже 8 голов в чемпионате Украины.

Игорь Суркис на сборах "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Суркис сказал о Пономаренко

Президент "Динамо" не сомневается в молодом игроке, которых с юных лет находится в системе столичного клуба. Суркис заявил, что у Пономаренко большое будущее, у Матвея есть талант, и это поможет сборной Украины. Уже в скором времени на молодого форварда будут претендовать топ-клубы Европы.

"Это полностью логичное и оправданное решение, футболист заслужил вызов в сборную Украины. Хочу ему пожелать всего наилучшего, чтобы он мог проявить себя. Матвею есть куда расти, поэтому должен понимать эту ответственность и забивать голы — это его главная задача и в национальной сборной, и в киевском "Динамо", — заявил Суркис.

