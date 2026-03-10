Відео
Головна Спорт Шовковський вперше після відходу з Динамо поскаржився на Ярмоленка

Шовковський вперше після відходу з Динамо поскаржився на Ярмоленка

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 16:40
Шовковський пояснив конфлікт з Ярмоленком у Динамо
Олександр Шовковський. Фото: кадр з відео

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про свої стосунки з капітаном команди Андрієм Ярмоленком. Фахівець визнав, що в них були робочі, але не близькі взаємини.

Про це Шовковський розповів у інтерв'ю Денису Бойку, повідомляє портал Новини.LIVE.

Александр Шовковский
Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо" Київ

Ярмоленко не виконав роль, яку чекали від нього

Шовковський пояснив, що в команді повинна існувати правильна структура з ветеранів, молоді та гравців, які формують результат. За його словами, приблизно 60% складу мають бути футболістами, на яких тримається гра команди, і саме серед них з’являються нові лідери.

Тренер наголосив, що лідерство не можна призначити формально. Воно формується через досвід, позицію та поведінку футболіста у колективі.

Шовковський зазначив, що Ярмоленко був одним із лідерів команди, однак не став для нього помічником у роботі.

"Андрій Ярмоленко, при всій повазі до нього, він не був моїм помічником. Він був лідером, але він не був моїм помічником. Це той момент, який став моїм розчаруванням", — сказав Шовковський.

За словами тренера, їхні стосунки залишалися професійними, однак не були такими, які могли б допомагати у роботі під час тренувального процесу. Він підкреслив, що подібна ситуація стосувалася не лише Ярмоленка.

Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх заговорила про перерву на материнство.

Мадридський "Реал" вибрав аргентинського тренера на заміну Альваро Арбелоа.

футбол Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ Олександр Шовковський
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
