Шовковський пояснив конфлікт з Ярмоленком у Динамо

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про свої стосунки з капітаном команди Андрієм Ярмоленком. Фахівець визнав, що в них були робочі, але не близькі взаємини.

Про це Шовковський розповів у інтерв'ю Денису Бойку, повідомляє портал Новини.LIVE.

Ярмоленко не виконав роль, яку чекали від нього

Шовковський пояснив, що в команді повинна існувати правильна структура з ветеранів, молоді та гравців, які формують результат. За його словами, приблизно 60% складу мають бути футболістами, на яких тримається гра команди, і саме серед них з’являються нові лідери.

Тренер наголосив, що лідерство не можна призначити формально. Воно формується через досвід, позицію та поведінку футболіста у колективі.

Шовковський зазначив, що Ярмоленко був одним із лідерів команди, однак не став для нього помічником у роботі.

"Андрій Ярмоленко, при всій повазі до нього, він не був моїм помічником. Він був лідером, але він не був моїм помічником. Це той момент, який став моїм розчаруванням", — сказав Шовковський.

За словами тренера, їхні стосунки залишалися професійними, однак не були такими, які могли б допомагати у роботі під час тренувального процесу. Він підкреслив, що подібна ситуація стосувалася не лише Ярмоленка.

