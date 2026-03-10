Видео
Главная Спорт Шовковский рассказал, почему разочаровался в Ярмоленко

Шовковский рассказал, почему разочаровался в Ярмоленко

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 16:40
Шовковский сообщил, что Ярмоленко в Динамо так и не стал его помощником
Александр Шовковский. Фото: кадр из видео

Экс-тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о взаимоотношениях с капитаном команды Андреем Ярмоленко. По его словам, между ними были рабочие отношения, но они не стали по-настоящему партнерскими.

Об этом Шовковский рассказал в интервью Денису Бойко, сообщает портал Новини.LIVE.

Ярмоленко не выполнил роль, которую ждали от него

Шовковский объяснил, что в команде должна существовать правильная структура из ветеранов, молодежи и игроков, которые формируют результат. По его словам, примерно 60% состава должны быть футболистами, на которых держится игра команды, и именно среди них появляются новые лидеры.

Тренер отметил, что лидерство нельзя назначить формально. Оно формируется через опыт, позицию и поведение футболиста в коллективе.

Шовковский отметил, что Ярмоленко был одним из лидеров команды, однако не стал для него помощником в работе.

"Андрей Ярмоленко, при всем уважении к нему, он не был моим помощником. Он был лидером, но он не был моим помощником. Это тот момент, который стал моим разочарованием", — сказал Шовковский.

По словам тренера, их отношения оставались профессиональными, однако не были такими, которые могли бы помогать в работе во время тренировочного процесса. Он подчеркнул, что подобная ситуация касалась не только Ярмоленко.

футбол Динамо Андрей Ярмоленко УПЛ Александр Шовковский
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
