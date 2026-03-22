Пономаренко наступного сезону може перейти в турецький клуб

Матвій Пономаренко. Фото: УАФ

Форвард "Динамо" Матвій Пономаренко може продовжити кар’єру в чемпіонаті Туреччини. Українцем цікавляться провідні клуби Суперліги.

Про це повідомив турецький журналіст Ібрагім Актан, передає портал Новини.LIVE.

Пономаренко зацікавив потенційних покупців

За інформацією джерела, 20-річний нападник розглядається як інвестиція для топклубів турецької першості. Найбільш ймовірним варіантом називається саме "Трабзонспор".

У складі турецького клубу вже виступають українці Арсеній Батагов та Олександр Зубков, що може спростити адаптацію гравця у разі переходу.

Цього сезону Пономаренко є одним із відкриттів сезону в "Динамо" та УПЛ. У поточному чемпіонаті України він забив дев’ять голів і є найкращим бомбардиром ліги.

Загалом у сезоні 2025/26 нападник почав як третій нападник, але після зміни головного тренера на Ігоря Костюка він став основним.

Контракт Пономаренка з "Динамо" діє до 31 грудня 2028 року. Клуб продовжив угоду з гравцем у травні 2025 року.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість українця становить близько 1 млн євро.

Пономаренко виступає на позиції центрального нападника та має зріст 188 см, що дозволяє йому ефективно діяти у штрафному майданчику та вигравати боротьбу за верхові м’ячі. Водночас він може завдавати ударів і з дальньої дистанції.

Футболіст також має досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні України. На рівні U-20 він провів кілька матчів і відзначався забитими м’ячами.

Нагадаємо, збірна України розпочала тренувальний збір перед матчем зі Швецією в кваліфікації ЧС-2026.

Глава World Athletics Себастьян Коу привітав українських легкоатлеток Ярославу Магучіх та Юлію Левченко з успіхом на чемпіонаті світу.