Пономаренко перевершив досягнення Шевченка в Динамо

Матвій Пономаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

У матчі 21-го туру УПЛ київське "Динамо" впевнено обіграло "Олександрію" з рахунком 5:0. Одним із героїв зустрічі став форвард Матвій Пономаренко, який відзначився голом у кінцівці. Нападник відзначився на 83-й хвилині після передачі Віталія Буяльського.

Цей м'яч став для нього дев'ятим у поточному сезоні чемпіонату, повідомляє портал Новини.LIVE.

Нападник Матвій Пономаренко не тільки закріпив перемогу команди, а й вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ. При цьому він досяг цієї позначки швидше, ніж легендарний форвард "Динамо" Андрій Шевченко у своєму дебютному сезоні. Таким чином, молодий нападник переписав одне із знакових досягнень клубу. Його результат — 9 голів у 10 матчах чемпіонату.

Матвій Пономаренко в атаці. Фото: пресслужба "Динамо"

"Динамо" розгромило "Олександрію"

Кияни почали матч активно і вже на 4-й хвилині відкрили рахунок завдяки точному удару Андрія Ярмоленка. До перерви "Динамо" збільшило перевагу до двох м'ячів, а в другому таймі остаточно зняло питання про переможця. Голами також відзначилися Волошин, Яцик і Редушко, а підсумковий рахунок став найбільшим для команди під керівництвом Ігоря Костюка.

Після цієї перемоги "Динамо" продовжує впевнено йти дистанцією чемпіонату, продовживши серію успішних матчів. Команда вже 4 квітня проведе матч проти львівських "Карпат".

"Олександрія" — "Динамо" — 0:5 (0:2)

Голи: Ярмоленко, 4; Яцик, 20; Волошин, 68; Редушко, 72; Пономаренко, 83.

