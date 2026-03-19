Пономаренко перевершив досягнення Шевченка в Динамо
У матчі 21-го туру УПЛ київське "Динамо" впевнено обіграло "Олександрію" з рахунком 5:0. Одним із героїв зустрічі став форвард Матвій Пономаренко, який відзначився голом у кінцівці. Нападник відзначився на 83-й хвилині після передачі Віталія Буяльського.
Цей м'яч став для нього дев'ятим у поточному сезоні чемпіонату, повідомляє портал Новини.LIVE.
Нападник Матвій Пономаренко не тільки закріпив перемогу команди, а й вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ. При цьому він досяг цієї позначки швидше, ніж легендарний форвард "Динамо" Андрій Шевченко у своєму дебютному сезоні. Таким чином, молодий нападник переписав одне із знакових досягнень клубу. Його результат — 9 голів у 10 матчах чемпіонату.
"Динамо" розгромило "Олександрію"
Кияни почали матч активно і вже на 4-й хвилині відкрили рахунок завдяки точному удару Андрія Ярмоленка. До перерви "Динамо" збільшило перевагу до двох м'ячів, а в другому таймі остаточно зняло питання про переможця. Голами також відзначилися Волошин, Яцик і Редушко, а підсумковий рахунок став найбільшим для команди під керівництвом Ігоря Костюка.
Після цієї перемоги "Динамо" продовжує впевнено йти дистанцією чемпіонату, продовживши серію успішних матчів. Команда вже 4 квітня проведе матч проти львівських "Карпат".
"Олександрія" — "Динамо" — 0:5 (0:2)
Голи: Ярмоленко, 4; Яцик, 20; Волошин, 68; Редушко, 72; Пономаренко, 83.
