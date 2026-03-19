Пономаренко превзошел достижение Шевченко в Динамо

Пономаренко превзошел достижение Шевченко в Динамо

Дата публикации 19 марта 2026 16:01
Матвей Пономаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

В матче 21-го тура УПЛ киевское "Динамо" уверенно обыграло "Александрию" со счетом 5:0. Одним из героев встречи стал форвард Матвей Пономаренко, который отметился голом в концовке. Нападающий отличился на 83-й минуте после передачи Виталия Буяльского.

Этот мяч стал для него девятым в текущем сезоне чемпионата, сообщает портал Новини.LIVE

Нападающий Матвей Пономаренко не только закрепил победу команды, но и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров УПЛ. При этом он достиг этой отметки быстрее, чем легендарный форвард "Динамо" Андрей Шевченко в своем дебютном сезоне. Таким образом, молодой нападающий переписал одно из знаковых достижений клуба. Его результат — 9 голов в 10 матчах чемпионата. 

Матвей Пономаренко в атаке. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" разгромило "Александрию"

Киевляне начали матч активно и уже на 4-й минуте открыли счет благодаря точному удару Андрея Ярмоленко. До перерыва "Динамо" увеличило преимущество до двух мячей, а во втором тайме окончательно сняло вопросы о победителе. Голами также отметились Волошин, Яцык и Редушко, а итоговый счет стал крупнейшим для команды под руководством Игоря Костюка.

После этой победы "Динамо" продолжает уверенно идти по дистанции чемпионата, продлив серию успешных матчей. Команда уже 4 апреля проведет матч против львовских "Карпат". 

"Александрия" — "Динамо" — 0:5 (0:2)

Голы: Ярмоленко, 4; Яцык, 20; Волошин, 68; Редушко, 72; Пономаренко, 83. 

Напомним, во время матча "Галатасарая" с "Ливерпуле" в Лиге чемпионов один из футболистов остался без пальца из-за столкновения с щитом. 

Суд изменил меру пресечения бывшему футболисту Даниилу Колеснику, которого обвинили в нападении на сотрудника ТЦК. 

спорт футбол Динамо УПЛ Александрия Матвей Пономаренко
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
