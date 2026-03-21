Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Збірна України офіційно почала тренувальний збір перед плей-оф відбору ЧС

Збірна України офіційно почала тренувальний збір перед плей-оф відбору ЧС

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 11:35
Сергій Ребров особисто зустрів своїх підопічних. Фото: УАФ

Збірна України розпочала навчально-тренувальний збір перед вирішальними матчами в березні. Команда Сергія Реброва готується до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026.

Про старт підготовки повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на УАФ.

Матвій Пономаренко. Фото: УАФ

Гравці з УПЛ долучилися до команди

Ребров особисто зустрів гравців у іспанській Валенсії, де команда проводитиме підготовку до найближчих ігор. Тренувальний процес проходитиме на одній із баз.

Юхим Конопля та Руслан Нещерет. Фото: УАФ

Першими на тренувальний збір прибули гравці "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та Іван Калюжний, які провели свої матчі в четвер, 19 березня. Пізніше до них долучаться легіонери, які проведуть свої матчі на вихідних 21–22 березня.

Іван Калюжний. Фото: УАФ

Перший матч запланований на 26 березня. Україна зіграє у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 проти збірної Швеції.

У разі перемоги команда Реброва 31 березня проведе фінальний матч плей-оф. Суперником стане переможець пари Польща — Албанія.

Назар Волошин. Фото: УАФ

Якщо ж Україна програє у півфіналі, національна команда проведе товариський матч. У цьому випадку суперником буде збірна, яка також зазнає поразки у паралельному півфіналі.

Березневі поєдинки визначать шанси України на вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2026.

Команда проводить підготовку не в оптимальному складі, оскільки через травми вибули всі центральні захисники лівого профілю: Микола Матвієнко, Арсеній Батагов та Тарас Михавко.

Раніше збірна України проводила свої матчі в Польщі, але через можливий матч із поляками у фіналі плей-оф відбору ігри перенесли до Іспанії.

Зазначимо, що на матчі плей-оф відбору на ЧС-2026 Ребров викликав 26 футболістів, серед яких три новачки: воротар Руслан Нещерет ("Динамо"), захисник Борис Крушинський ("Полісся") та нападник Матвій Пономаренко ("Динамо").

Борис Крушинський. Фото: УАФ

Через травми Ребров не зможе розраховувати й на захисника Олександра Зінченка з "Арсеналу" та форварда Артема Довбика ("Рома").

УАФ футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації