Збірна України офіційно почала тренувальний збір перед плей-оф відбору ЧС
Збірна України розпочала навчально-тренувальний збір перед вирішальними матчами в березні. Команда Сергія Реброва готується до плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026.
Про старт підготовки повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на УАФ.
Гравці з УПЛ долучилися до команди
Ребров особисто зустрів гравців у іспанській Валенсії, де команда проводитиме підготовку до найближчих ігор. Тренувальний процес проходитиме на одній із баз.
Першими на тренувальний збір прибули гравці "Динамо", "Шахтаря", "Полісся" та Іван Калюжний, які провели свої матчі в четвер, 19 березня. Пізніше до них долучаться легіонери, які проведуть свої матчі на вихідних 21–22 березня.
Перший матч запланований на 26 березня. Україна зіграє у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 проти збірної Швеції.
У разі перемоги команда Реброва 31 березня проведе фінальний матч плей-оф. Суперником стане переможець пари Польща — Албанія.
Якщо ж Україна програє у півфіналі, національна команда проведе товариський матч. У цьому випадку суперником буде збірна, яка також зазнає поразки у паралельному півфіналі.
Березневі поєдинки визначать шанси України на вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2026.
Команда проводить підготовку не в оптимальному складі, оскільки через травми вибули всі центральні захисники лівого профілю: Микола Матвієнко, Арсеній Батагов та Тарас Михавко.
Раніше збірна України проводила свої матчі в Польщі, але через можливий матч із поляками у фіналі плей-оф відбору ігри перенесли до Іспанії.
Зазначимо, що на матчі плей-оф відбору на ЧС-2026 Ребров викликав 26 футболістів, серед яких три новачки: воротар Руслан Нещерет ("Динамо"), захисник Борис Крушинський ("Полісся") та нападник Матвій Пономаренко ("Динамо").
Через травми Ребров не зможе розраховувати й на захисника Олександра Зінченка з "Арсеналу" та форварда Артема Довбика ("Рома").
Читайте Новини.LIVE!