Сборная Украины официально начала тренировочный сбор перед плей-офф отбора ЧМ официально начала тренировочный сбор перед плей-офф ЧМ

Сергей Ребров лично встретил своих подопечных.

Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор перед решающими матчами в марте. Команда Сергея Реброва готовится к плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Игроки из УПЛ присоединились к команде

Ребров лично встретил игроков в испанской Валенсии, где команда будет проводить подготовку к ближайшим играм. Тренировочный процесс будет проходить на одной из баз.

Первыми на тренировочный сбор прибыли игроки "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и Иван Калюжный, которые провели свои матчи в четверг, 19 марта. Позже к ним присоединятся легионеры, которые проведут свои матчи на выходных 21-22 марта.

Первый матч запланирован на 26 марта. Украина сыграет в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 против сборной Швеции.

В случае победы команда Реброва 31 марта проведет финальный матч плей-офф. Соперником станет победитель пары Польша - Албания.

Если же Украина проиграет в полуфинале, национальная команда проведет товарищеский матч. В этом случае соперником будет сборная, которая также потерпит поражение в параллельном полуфинале.

Мартовские поединки определят шансы Украины на выход в финальную часть чемпионата мира-2026.

Команда проводит подготовку не в оптимальном составе, поскольку из-за травм выбыли все центральные защитники левого профиля: Николай Матвиенко, Арсений Батагов и Тарас Михавко.

Ранее сборная Украины проводила свои матчи в Польше, но из-за возможного матча с поляками в финале плей-офф отбора игры перенесли в Испанию.

Отметим, что на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026 Ребров вызвал 26 футболистов, среди которых три новичка: вратарь Руслан Нещерет ("Динамо"), защитник Борис Крушинский ("Полесье") и нападающий Матвей Пономаренко ("Динамо").

Из-за травм Ребров не сможет рассчитывать и на защитника Александра Зинченко из "Арсенала" и форварда Артема Довбыка ("Рома").

