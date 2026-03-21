Сборная Украины официально начала тренировочный сбор перед плей-офф отбора ЧМ официально начала тренировочный сбор перед плей-офф ЧМ

Украина официально начала тренировочный сбор перед плей-офф отбора ЧМ
Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор перед решающими матчами в марте. Команда Сергея Реброва готовится к плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.
О старте подготовки сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на УАФ.
Игроки из УПЛ присоединились к команде
Ребров лично встретил игроков в испанской Валенсии, где команда будет проводить подготовку к ближайшим играм. Тренировочный процесс будет проходить на одной из баз.
Первыми на тренировочный сбор прибыли игроки "Динамо", "Шахтера", "Полесья" и Иван Калюжный, которые провели свои матчи в четверг, 19 марта. Позже к ним присоединятся легионеры, которые проведут свои матчи на выходных 21-22 марта.
Первый матч запланирован на 26 марта. Украина сыграет в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 против сборной Швеции.
В случае победы команда Реброва 31 марта проведет финальный матч плей-офф. Соперником станет победитель пары Польша - Албания.
Если же Украина проиграет в полуфинале, национальная команда проведет товарищеский матч. В этом случае соперником будет сборная, которая также потерпит поражение в параллельном полуфинале.
Мартовские поединки определят шансы Украины на выход в финальную часть чемпионата мира-2026.
Команда проводит подготовку не в оптимальном составе, поскольку из-за травм выбыли все центральные защитники левого профиля: Николай Матвиенко, Арсений Батагов и Тарас Михавко.
Ранее сборная Украины проводила свои матчи в Польше, но из-за возможного матча с поляками в финале плей-офф отбора игры перенесли в Испанию.
Отметим, что на матчи плей-офф отбора на ЧМ-2026 Ребров вызвал 26 футболистов, среди которых три новичка: вратарь Руслан Нещерет ("Динамо"), защитник Борис Крушинский ("Полесье") и нападающий Матвей Пономаренко ("Динамо").
Из-за травм Ребров не сможет рассчитывать и на защитника Александра Зинченко из "Арсенала" и форварда Артема Довбыка ("Рома").
Читайте Новини.LIVE!