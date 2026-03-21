Глава World Athletics з важливими словами звернувся до Магучіх та Левченко

Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Фото: Reuters

Очільник World Athletics Себастьян Коу привітав українських стрибунок у висоту Ярославу Магучіх та Юлію Левченко з медалями чемпіонату світу-2026 у приміщенні. Українки здобули золоту та срібну медалі.

Про реакцію Коу повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram функціонера.

Магучіх виграла фінал із результатом 2.01 м і стала чемпіонкою світу, тоді як Левченко подолала 1.99 м та розділила друге місце з суперницями — Ніколою Оліслагерс із Австралії та Ангеліною Топич із Сербії.

Коу відреагував на результат ЧС-2026

Україна отримала перший подвійний подіум у цій дисципліні на світовій першості у приміщенні. Коу відзначив, що ця перемога необхідна для всієї країни.

"Ваша країна черпатиме велике натхнення з ваших досягнень", — сказав Коу.

Президент світової легкої атлетики особисто вручив нагороди спортсменкам під час першої церемонії турніру. Коу окремо відзначив виступ українських легкоатлеток, а також привітав інших призерок змагань.

Коу підкреслив значення результату для України, наголосивши на впливі успіху спортсменок на країну. Він завершив звернення словами підтримки українців.

Магучіх здобула друге золото в кар’єрі на чемпіонатах світу у приміщенні та довела кількість нагород до чотирьох. Левченко вперше виграла медаль цього рівня.

Для України цей результат став важливим у контексті турніру. Раніше українські спортсменки не здобували одразу дві нагороди у жіночих стрибках у висоту на чемпіонатах світу у приміщенні.

Загалом медалі Магучіх і Левченко стали частиною успішного виступу збірної на турнірі, де Україна вже має три нагороди. Золоту медаль також виграв Олег Дорощук у стрибках у висоту серед чоловіків.

