Глава World Athletics с важными словами обратился к Магучих и Левченко

Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Фото: Reuters

Глава World Athletics Себастьян Коу поздравил украинских прыгуний в высоту Ярославу Магучих и Юлию Левченко с медалями чемпионата мира-2026 в помещении. Украинки завоевали золотую и серебряную медали.

О реакции Коу сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram функционера.

Читайте также:

Магучих выиграла финал с результатом 2.01 м и стала чемпионкой мира, тогда как Левченко преодолела 1.99 м и разделила второе место с соперницами - Николой Олислагерс из Австралии и Ангелиной Топич из Сербии.

Коу отреагировал на результат ЧМ-2026

Украина получила первый двойной подиум в этой дисциплине на мировом первенстве в помещении. Коу отметил, что эта победа необходима для всей страны.

"Ваша страна будет черпать большое вдохновение из ваших достижений", — сказал Коу.

Президент мировой легкой атлетики лично вручил награды спортсменкам во время первой церемонии турнира. Коу отдельно отметил выступление украинских легкоатлеток, а также поздравил других призерок соревнований.

Коу подчеркнул значение результата для Украины, отметив влияние успеха спортсменок на страну. Он завершил обращение словами поддержки украинцев.

Магучих получила второе золото в карьере на чемпионатах мира в помещении и довела количество наград до четырех. Левченко впервые выиграла медаль этого уровня.

Для Украины этот результат стал важным в контексте турнира. Ранее украинские спортсменки не получали сразу две награды в женских прыжках в высоту на чемпионатах мира в помещении.

В целом медали Магучих и Левченко стали частью успешного выступления сборной на турнире, где Украина уже имеет три награды. Золотую медаль также выиграл Олег Дорощук в прыжках в высоту среди мужчин.

