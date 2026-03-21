Дорощук за прикладом Магучіх виграв чемпіонат світу з легкої атлетики

Олег Дорощук. Фото: Reuters

Український стрибун у висоту Олег Дорощук виграв золото чемпіонату світу-2026 з легкої атлетики у приміщенні. Ця золота медаль стала для українця першою в кар’єрі.

Дорощук виграв із результатом 2.30 м у фіналі, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Дорощук продовжив успіх Магучіх

Дорощук втретє виступив на чемпіонаті світу у приміщенні, і на попередніх турнірах українець посідав четверте місце у 2024 році з результатом 2.24 м і п’яте місце торік, коли подолав 2.28 м.

У фіналі українець змагався з 11 суперниками, серед яких найбільш загрозливими були Ву Санхьок, Ян Штефела, Реймонд Річардс і Ромейн Бекфорд. До висоти 2.26 м у секторі залишилася половина учасників, а три спортсмени, включно з Дорощуком, не зробили жодної помилки.

Вирішальною стала планка 2.30 м, яку Дорощук подолав з першої спроби, хоча вона й затряслася. Натомість більшість суперників не змогли показати аналогічний результат і збили планку. Лише Ерік Портільйо з Мексики також узяв цю висоту, але витратив більше спроб.

Планка 2.33 м не підкорилася жодному зі спортсменів. Переможця визначили за кількістю спроб, і саме цей показник забезпечив українцю перше місце.

У підсумку Дорощук став чемпіоном із результатом 2.30 м. Друге місце посів Ерік Портільйо з таким самим результатом, третє розділили Реймонд Річардс з Ямайки і Ву Санхьок з Республіки Корея, які подолали 2.26 м.

Ерік Портільйо, Олег Дорощук, Ву Санхьок та Реймонд Річардс. Фото: Reuters

Золота медаль Дорощука стала першою для України у чоловічих стрибках у висоту на чемпіонатах світу у приміщенні за останні 12 років. Востаннє нагороду у цій дисципліні українці здобували у 2014 році.

Також це друга золота медаль для України на ЧС-2026 у приміщенні та третя нагорода загалом. Раніше Ярослава Магучіх виграла золото, а Юлія Левченко стала срібною призеркою у жіночих стрибках у висоту.

