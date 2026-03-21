Дорощук по примеру Магучих выиграл чемпионат мира по легкой атлетике

Дорощук по примеру Магучих выиграл чемпионат мира по легкой атлетике

Дата публикации 21 марта 2026 15:26
Олег Дорощук. Фото: Reuters

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук выиграл золото чемпионата мира-2026 по легкой атлетике в помещении. Эта золотая медаль стала для украинца первой в карьере.

Дорощук выиграл с результатом 2.30 м в финале, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Читайте также:
21 марта 2026 года украинец Олег Дорощук празднует победу в финале чемпионата мира
Олег Дорощук. Фото: Reuters

Дорощук продолжил успех Магучих

Дорощук в третий раз выступил на чемпионате мира в помещении, и на предыдущих турнирах украинец занимал четвертое место в 2024 году с результатом 2.24 м и пятое место в прошлом году, когда преодолел 2.28 м.

В финале украинец соревновался с 11 соперниками, среди которых наиболее угрожающими были Ву Санхек, Ян Штефела, Рэймонд Ричардс и Ромейн Бекфорд. До высоты 2.26 м в секторе осталась половина участников, а три спортсмена, включая Дорощука, не совершили ни одной ошибки.

Решающей стала планка 2.30 м, которую Дорощук преодолел с первой попытки, хотя она и затряслась. Зато большинство соперников не смогли показать аналогичный результат и сбили планку. Только Эрик Портильо из Мексики также взял эту высоту, но потратил больше попыток.

Планка 2.33 м не покорилась ни одному из спортсменов. Победителя определили по количеству попыток, и именно этот показатель обеспечил украинцу первое место.

В итоге Дорощук стал чемпионом с результатом 2.30 м. Второе место занял Эрик Портильо с таким же результатом, третье разделили Рэймонд Ричардс из Ямайки и Ву Санхек из Республики Корея, которые преодолели 2.26 м.

Эрик Портильо, Олег Дорощук, Ву Санхек и Рэймонд Ричардс. Фото: Reuters

Золотая медаль Дорощука стала первой для Украины в мужских прыжках в высоту на чемпионатах мира в помещении за последние 12 лет. Последний раз награду в этой дисциплине украинцы получали в 2014 году.

Также это вторая золотая медаль для Украины на ЧМ-2026 в помещении и третья награда в целом. Ранее Ярослава Магучих выиграла золото, а Юлия Левченко стала серебряным призером в женских прыжках в высоту.

Напомним, ранее линейный чемпион мира по боксу Александр Усик посетил Киев вместе с Энтони Джошуа.

Также ранее скелетонист Владислав Гераскевич упрекнул Джошуа за фото с россиянами.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
