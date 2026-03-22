Пономаренко в следующем сезоне может перейти в турецкий клуб

Форвард "Динамо" Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Украинцем интересуются ведущие клубы Суперлиги.

Об этом сообщил турецкий журналист Ибрагим Актан, передает портал Новини.LIVE.

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо"

Пономаренко заинтересовал потенциальных покупателей

По информации источника, 20-летний нападающий рассматривается как инвестиция для топ-клубов турецкого первенства. Наиболее вероятным вариантом называется именно "Трабзонспор".

В составе турецкого клуба уже выступают украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков, что может упростить адаптацию игрока в случае перехода.

В этом сезоне Пономаренко является одним из открытий сезона в "Динамо" и УПЛ. В текущем чемпионате Украины он забил девять голов и является лучшим бомбардиром лиги.

Всего в сезоне 2025/26 нападающий начал как третий нападающий, но после смены главного тренера на Игоря Костюка он стал основным.

Контракт Пономаренко с "Динамо" действует до 31 декабря 2028 года. Клуб продлил соглашение с игроком в мае 2025 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость украинца составляет около 1 млн евро.

Пономаренко выступает на позиции центрального нападающего и имеет рост 188 см, что позволяет ему эффективно действовать в штрафной площадке и выигрывать борьбу за верховые мячи. В то же время он может наносить удары и с дальней дистанции.

Футболист также имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Украины. На уровне U-20 он провел несколько матчей и отмечался забитыми мячами.

