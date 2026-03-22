Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Полесье планирует выкупить еще одного футболиста киевского Динамо

Полесье планирует выкупить еще одного футболиста киевского Динамо

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 23:31
Полесье планирует выкупить еще одного футболиста киевского Динамо
Владислав Кабаев. Фото: "Полесье"

"Полесье" рассматривает возможность подписания вингера "Динамо" Владислава Кабаева. Житомирский клуб следит за ситуацией вокруг игрока, который потерял место в основе клуба.

О трансфере сообщили источники "Футбол 24", передает портал Новини.LIVE.

Владислав Кабаев. Фото: "Динамо"

"Полесье" хочет еще одного вингера

Житомирский клуб следит за ситуацией с 30-летним футболистом, контракт которого с "Динамо" действует до лета 2026 года. К тому же роль Владислава в команде изменилась, поскольку главный тренер Игорь Костюк делает ставку на молодых исполнителей. Сейчас он уступает Богдану Редушко и Шоле Огундане.

Кроме того, тренерский штаб планирует привлечь к основной команде еще нескольких игроков из резерва. Речь идет об Иване Андрейко и Кирилле Пашко, которые могут получить шанс в ближайший период.

"Динамо" готово предложить Кабаеву новый контракт только на один год с уменьшением заработной платы.

"Полесье" рассматривает вариант с подписанием вингера на правах свободного агента. Житомирский клуб готов предложить игроку двухлетнее соглашение.

Интерес к Кабаеву может усилиться в случае кадровых изменений в составе "Полесья". В частности, клуб может потерять Алексея Гуцуляка, что заставит искать усиление на флангах атаки.

В сезоне 2025/2026 гг. "Полесье" уже сотрудничало с "Динамо" на трансферном рынке. Летом в житомирский клуб на правах аренды перешел вингер Максим Брагару.

Также в этом сезоне Кабаев сыграл за "Динамо" в 24 матчах, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

Сейчас статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Кабаева в 3 млн евро.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров начал тренировочный сбор перед плей-офф отбора ЧМ-2026.

Глава мировой легкой атлетики Себастьян Коу отметил украинских легкоатлеток за выступление на чемпионате мира.

футбол Динамо УПЛ Полесье Владислав Кабаев
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации