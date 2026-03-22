Полесье планирует выкупить еще одного футболиста киевского Динамо

Владислав Кабаев. Фото: "Полесье"

"Полесье" рассматривает возможность подписания вингера "Динамо" Владислава Кабаева. Житомирский клуб следит за ситуацией вокруг игрока, который потерял место в основе клуба.

О трансфере сообщили источники "Футбол 24", передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Житомирский клуб следит за ситуацией с 30-летним футболистом, контракт которого с "Динамо" действует до лета 2026 года. К тому же роль Владислава в команде изменилась, поскольку главный тренер Игорь Костюк делает ставку на молодых исполнителей. Сейчас он уступает Богдану Редушко и Шоле Огундане.

Кроме того, тренерский штаб планирует привлечь к основной команде еще нескольких игроков из резерва. Речь идет об Иване Андрейко и Кирилле Пашко, которые могут получить шанс в ближайший период.

"Динамо" готово предложить Кабаеву новый контракт только на один год с уменьшением заработной платы.

"Полесье" рассматривает вариант с подписанием вингера на правах свободного агента. Житомирский клуб готов предложить игроку двухлетнее соглашение.

Интерес к Кабаеву может усилиться в случае кадровых изменений в составе "Полесья". В частности, клуб может потерять Алексея Гуцуляка, что заставит искать усиление на флангах атаки.

В сезоне 2025/2026 гг. "Полесье" уже сотрудничало с "Динамо" на трансферном рынке. Летом в житомирский клуб на правах аренды перешел вингер Максим Брагару.

Также в этом сезоне Кабаев сыграл за "Динамо" в 24 матчах, в которых забил два мяча и отдал три ассиста.

Сейчас статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Кабаева в 3 млн евро.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров начал тренировочный сбор перед плей-офф отбора ЧМ-2026.

Глава мировой легкой атлетики Себастьян Коу отметил украинских легкоатлеток за выступление на чемпионате мира.