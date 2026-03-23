Лунін з капітанською пов'язкою допоміг Реалу обіграти Атлетіко в дербі
У мадридському дербі, яке припало на 29-й тур Ла Ліги, "Реал" обіграв "Атлетіко" з рахунком 3:2. Для підопічних Альваро Арбелоа перемога в матчі була важлива для продовження боротьби за чемпіонський титул.
Український воротар Андрій Лунін, який вийшов у стартовому складі замість травмованого Тібо Куртуа, провів на полі всі 90 хвилин. Про це повідомив портал Новини.LIVE.
Лунін допоміг перемогти "Атлетіко"
На початку матчу Лунін врятував команду після виходу суперника на ворота. Однак, попри зусилля Андрія, перший тайм завершився на користь гостей. На 33-й хвилині Лукман відкрив рахунок після швидкої контратаки "Атлетіко".
Після перерви "Реал" переломив хід зустрічі. На 52-й хвилині Вінісіус реалізував пенальті та зрівняв рахунок. Уже за три хвилини Вальверде вивів господарів уперед.
На 67-й хвилині "Атлетіко" відігрався — Моліна точним ударом у верхній кут зробив рахунок 2:2. Однак вирішальне слово залишилося за "Реалом".
"Королівський клуб" вирвав перемогу наприкінці матчу — на 72-й хвилині Вінісіус оформив дубль, забивши переможний м’яч ударом із-за меж штрафного майданчика.
На 77-й хвилині "Реал" залишився в меншості — Федеріко Вальверде отримав пряму червону картку за грубий фол.
Попри видалення одного з лідерів, команда втримала перевагу. У компенсований час "Атлетіко" створив кілька моментів, однак Лунін надійно діяв у воротах і не дозволив супернику зрівняти рахунок.
Зазначимо, що в другому таймі Лунін догравав матч із капітанською пов’язкою.
У підсумку "Реал" здобув перемогу з рахунком 3:2 та продовжив наздоганяти "Барселону" в чемпіонаті Іспанії.
"Реал" Мадрид — "Атлетіко" — 3:2
Голи: Вінісіус, 52 (пен.), 72; Вальверде, 55 — Лукман, 33; Моліна, 67
"Реал" Мадрид: Лунін — Карвахаль (Александер-Арнольд, 63), Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Мбаппе, 63), Гюлер (Камавінга, 74) — Б. Діас (Беллінгем, 74), Вінісіус (Каррерас, 87).
"Атлетіко": Муссо — М. Льоренте, Ле Норман (Хіменес, 46), Ганцко, Руджері — Сімеоне (Баена, 71), Коке, Джонні (Гонсалес, 57), Лукман (Моліна, 57) — Грізманн (Серлот, 57), Альварес.
Попередження: Пітарч — Кардосо, Руджері, Ганцко, Льоренте
Вилучення: Вальверде, 77
