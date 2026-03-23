Лунін з капітанською пов'язкою допоміг Реалу обіграти Атлетіко в дербі

Андрій Лунін. Фото: Reuters

У мадридському дербі, яке припало на 29-й тур Ла Ліги, "Реал" обіграв "Атлетіко" з рахунком 3:2. Для підопічних Альваро Арбелоа перемога в матчі була важлива для продовження боротьби за чемпіонський титул.

Український воротар Андрій Лунін, який вийшов у стартовому складі замість травмованого Тібо Куртуа, провів на полі всі 90 хвилин. Про це повідомив портал Новини.LIVE.

Рюдігер та Лунін святкують перемогу. Фото: Reuters

Лунін допоміг перемогти "Атлетіко"

На початку матчу Лунін врятував команду після виходу суперника на ворота. Однак, попри зусилля Андрія, перший тайм завершився на користь гостей. На 33-й хвилині Лукман відкрив рахунок після швидкої контратаки "Атлетіко".

Після перерви "Реал" переломив хід зустрічі. На 52-й хвилині Вінісіус реалізував пенальті та зрівняв рахунок. Уже за три хвилини Вальверде вивів господарів уперед.

На 67-й хвилині "Атлетіко" відігрався — Моліна точним ударом у верхній кут зробив рахунок 2:2. Однак вирішальне слово залишилося за "Реалом".

"Королівський клуб" вирвав перемогу наприкінці матчу — на 72-й хвилині Вінісіус оформив дубль, забивши переможний м’яч ударом із-за меж штрафного майданчика.

На 77-й хвилині "Реал" залишився в меншості — Федеріко Вальверде отримав пряму червону картку за грубий фол.

Попри видалення одного з лідерів, команда втримала перевагу. У компенсований час "Атлетіко" створив кілька моментів, однак Лунін надійно діяв у воротах і не дозволив супернику зрівняти рахунок.

Зазначимо, що в другому таймі Лунін догравав матч із капітанською пов’язкою.

У підсумку "Реал" здобув перемогу з рахунком 3:2 та продовжив наздоганяти "Барселону" в чемпіонаті Іспанії.

"Реал" Мадрид — "Атлетіко" — 3:2

Голи: Вінісіус, 52 (пен.), 72; Вальверде, 55 — Лукман, 33; Моліна, 67

"Реал" Мадрид: Лунін — Карвахаль (Александер-Арнольд, 63), Рюдігер, Гюйсен, Ф. Гарсія — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Мбаппе, 63), Гюлер (Камавінга, 74) — Б. Діас (Беллінгем, 74), Вінісіус (Каррерас, 87).

"Атлетіко": Муссо — М. Льоренте, Ле Норман (Хіменес, 46), Ганцко, Руджері — Сімеоне (Баена, 71), Коке, Джонні (Гонсалес, 57), Лукман (Моліна, 57) — Грізманн (Серлот, 57), Альварес.

Попередження: Пітарч — Кардосо, Руджері, Ганцко, Льоренте

Вилучення: Вальверде, 77

