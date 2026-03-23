Лунин с капитанской повязкой помог Реалу обыграть Атлетико в дерби

Андрей Лунин. Фото: Reuters

В мадридском дерби, которое пришлось на 29-й тур Ла Лиги, "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 3:2. Для подопечных Альваро Арбелоа победа в матче была важна для продолжения борьбы за чемпионский титул.

Украинский вратарь Андрей Лунин, который вышел в стартовом составе вместо травмированного Тибо Куртуа, провел на поле все 90 минут. Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

Рюдигер и Лунин празднуют победу. Фото: Reuters

Лунин помог победить "Атлетико"

В начале матча Лунин спас команду после выхода соперника на ворота. Однако, несмотря на усилия Андрея, первый тайм завершился в пользу гостей. На 33-й минуте Лукман открыл счет после быстрой контратаки "Атлетико".

После перерыва "Реал" переломил ход встречи. На 52-й минуте Винисиус реализовал пенальти и сравнял счет. Уже через три минуты Вальверде вывел хозяев вперед.

На 67-й минуте "Атлетико" отыгрался — Молина точным ударом в верхний угол сделал счет 2:2. Однако решающее слово осталось за "Реалом".

"Королевский клуб" вырвал победу в конце матча — на 72-й минуте Винисиус оформил дубль, забив победный мяч ударом из-за пределов штрафной площадки.

На 77-й минуте "Реал" остался в меньшинстве — Федерико Вальверде получил прямую красную карточку за грубый фол.

Несмотря на удаление одного из лидеров, команда удержала преимущество. В компенсированное время "Атлетико" создал несколько моментов, однако Лунин надежно действовал в воротах и не позволил сопернику сравнять счет.

Отметим, что во втором тайме Лунин доигрывал матч с капитанской повязкой.

В итоге "Реал" одержал победу со счетом 3:2 и продолжил догонять "Барселону" в чемпионате Испании.

"Реал" Мадрид — "Атлетико" — 3:2

Голы: Винисиус, 52 (пен.), 72; Вальверде, 55 — Лукман, 33; Молина, 67

"Реал" Мадрид: Лунин — Карвахаль (Александер-Арнольд, 63), Рюдигер, Гюйсен, Ф. Гарсия — Вальверде, Чуамени, Питарч (Мбаппе, 63), Гюлер (Камавинга, 74) — Б. Диас (Беллингем, 74), Винисиус (Каррерас, 87).

"Атлетико": Муссо — М. Льоренте, Ле Норман (Хименес, 46), Ганцко, Руджери — Симеоне (Баэна, 71), Коке, Джонни (Гонсалес, 57), Лукман (Молина, 57) — Гризманн (Серлот, 57), Альварес.

Предупреждения: Питарч — Кардосо, Руджери, Ганцко, Льоренте

Удаление: Вальверде, 77

Напомним, национальная сборная Украины начала подготовку к игре против Швеции.

Президент World Athletics Себастьян Коу похвалил Ярославу Магучих и Юлию Левченко.