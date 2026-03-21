Арбелоа розповів, що думає про Луніна, який замінить Куртуа на 6 тижнів

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Головний тренер мадридського "Реала" Альваро Арбелоа прокоментував травму основного голкіпера Тібо Куртуа та оцінив гру Андрія Луніна перед матчем з "Атлетіко". Наставник пояснив рішення замінити бельгійця у перерві гри проти "Манчестер Сіті".

Про ситуацію в команді повідомило видання AS.

Куртуа отримав пошкодження у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" (2:1) і був замінений на Луніна.

Арбелоа оцінив гру Луніна

За словами тренера, Куртуа у матчі з "Ман Сіті" хотів продовжити гру, однак рішення про заміну ухвалив саме тренерський штаб.

"Він уже багато разів доводив у цьому клубі, яким чудовим воротарем він є", — сказав Арбелоа про Луніна.

Після заміни на поле вийшов Лунін, який відіграв другий тайм без пропущених м’ячів, зробив три сейви і отримав високі оцінки. Чудова гра українця вже вдруге дозволила "Реалу" переграти "Манчестер Сіті". Вперше це було в сезоні 2023/2024 років.

Арбелоа зазначив, що довіряє Луніну і розраховує на нього у разі відсутності основного воротаря. Він вважає, що у команди є гравець, здатний замінити Куртуа.

Конкретні терміни відновлення бельгійського голкіпера не визначені. У клубі не поспішають з прогнозами та очікують результатів медичних обстежень. За попередніми прогнозами, бельгієць пропустить шість тижнів через пошкодження квадрицепса.

У поточному сезоні 27-річний Лунін провів за "Реал" чотири матчі, в яких пропустив вісім голів і один матч провів "на нуль".

Матч 29-го туру Ла Ліги між "Реалом" і "Атлетіко" відбудеться 22 березня. Початок зустрічі запланований на 22:00.

Лунін має контракт із "Реалом" до червня 2030 року, а його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, становить 15 млн євро.

Український воротар приєднався до мадридського клубу у 2018 році. Відтоді він провів 66 матчів, пропустив 78 м’ячів і 23 рази зіграв "на нуль".

У поточному сезоні "Реал" посідає друге місце в Ла Лізі, відстаючи від "Барселони" на чотири очки.

