Арбелоа рассказал, что думает о Лунине, который заменит Куртуа на 6 недель

Дата публикации 21 марта 2026 14:31
Андрей Лунин. Фото: Reuters

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал травму основного голкипера Тибо Куртуа и оценил игру Андрея Лунина перед матчем с "Атлетико". Наставник объяснил решение заменить бельгийца в перерыве игры против "Манчестер Сити".

О ситуации в команде сообщило издание AS, передает портал Новини.LIVE.

Куртуа получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1) и был заменен на Лунина.

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Арбелоа оценил игру Лунина

По словам тренера, Куртуа в матче с "Ман Сити" хотел продолжить игру, однако решение о замене принял именно тренерский штаб.

"Он уже много раз доказывал в этом клубе, каким замечательным вратарем он является", — сказал Арбелоа о Лунине.

После замены на поле вышел Лунин, который отыграл второй тайм без пропущенных мячей, сделал три сейва и получил высокие оценки. Великолепная игра украинца уже второй раз позволила "Реалу" переиграть "Манчестер Сити". Впервые это было в сезоне 2023/2024 гг.

Арбелоа отметил, что доверяет Лунину и рассчитывает на него в случае отсутствия основного вратаря. Он считает, что у команды есть игрок, способный заменить Куртуа.

Конкретные сроки восстановления бельгийского голкипера не определены. В клубе не спешат с прогнозами и ожидают результатов медицинских обследований. По предварительным прогнозам, бельгиец пропустит шесть недель из-за повреждения квадрицепса.

В текущем сезоне 27-летний Лунин провел за "Реал" четыре матча, в которых пропустил восемь голов и один матч провел "на ноль".

Матч 29-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Атлетико" состоится 22 марта. Начало встречи запланировано на 22:00.

Лунин имеет контракт с "Реалом" до июня 2030 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 15 млн евро.

Украинский вратарь присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. С тех пор он провел 66 матчей, пропустил 78 мячей и 23 раза сыграл "на ноль".

В текущем сезоне "Реал" занимает второе место в Ла Лиге, отставая от "Барселоны" на четыре очка.

Напомним, ранее чемпион мира по боксу Александр Усик привез Энтони Джошуа в Киев на турнир по боксу.

Также ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич припомнил Джошуа фото с Рамзаном Кадыровым.

футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Испанская Ла Лига Альваро Арбелоа
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
