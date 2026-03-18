Лунін зіграє в наступному матчі Реала через травму Куртуа

Лунін зіграє в наступному матчі Реала через травму Куртуа

Дата публікації: 18 березня 2026 20:07
Андрій Лунін. Фото: Reuters

Голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа може пропустити матч 29-го туру Ла Ліги проти "Атлетіко", який відбудеться 22 березня. Участь бельгійця залежить від результатів медичного обстеження.

Про це повідомив журналіст DAZN Серхіо Квіранте, передає портал Новини.LIVE.

За інформацією джерела, 33-річний воротар навряд чи зіграє у найближчому матчі, однак остаточне рішення буде ухвалене після додаткової діагностики. Медичний штаб оцінює стан гравця після пошкодження, отриманого у грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті".

Куртуа зазнав проблем із привідним м’язом стегна у матчі-відповіді проти "Манчестер Сіті" (2:1). Воротар залишив поле до перерви, а замість нього у другому таймі зіграв українець Андрій Лунін.

"Реал" довів матч до перемоги і пройшов далі за сумою двох зустрічей із рахунком 5:1.

У поточному сезоні Куртуа провів 41 матч у всіх турнірах, у яких пропустив 39 м’ячів. У 15 поєдинках бельгієць зберіг ворота "сухими".

У Луніна чотири гри, вісім пропущених м’ячів та один сухий матч.

Гра проти "Атлетіко" стане ключовою для "Реала" у боротьбі за позиції у чемпіонаті Іспанії. У разі відсутності Куртуа місце у стартовому складі, ймовірно, займе Лунін.

Остаточне рішення щодо участі бельгійського воротаря буде ухвалене після завершення обстеження та оцінки його фізичного стану напередодні гри.

Наразі "Реал" у Ла Лізі йде на другій позиції і відстає від "Барселони" на чотири очки.

Лунін наразі має чинний контракт з "Реалом" до червня 2030 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 15 млн євро.

Лунін перейшов до "Реала" у 2018 році й з тих пір зіграв у 66 матчах, пропустив 78 м’ячів та провів 23 сухі матчі.

футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Тібо Куртуа українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

