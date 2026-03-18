Лунин сыграет в следующем матче Реала из-за травмы Куртуа

Дата публикации 18 марта 2026 20:07
Андрей Лунин. Фото: Reuters

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа может пропустить матч 29-го тура Ла Лиги против "Атлетико", который состоится 22 марта. Участие бельгийца зависит от результатов медицинского обследования.

Об этом сообщил журналист DAZN Серхио Квиранте, передает портал Новини.LIVE.

Лунин получил шанс в "Реале"

По информации источника, 33-летний вратарь вряд ли сыграет в ближайшем матче, однако окончательное решение будет принято после дополнительной диагностики. Медицинский штаб оценивает состояние игрока после повреждения, полученного в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Куртуа испытал проблемы с приводящей мышцей бедра в ответном матче против "Манчестер Сити" (2:1). Вратарь покинул поле до перерыва, а вместо него во втором тайме сыграл украинец Андрей Лунин.

"Реал" довел матч до победы и прошел дальше по сумме двух встреч со счетом 5:1.

В текущем сезоне Куртуа провел 41 матч во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей. В 15 поединках бельгиец сохранил ворота "сухими".

У Лунина четыре игры, восемь пропущенных мячей и один сухой матч.

Игра против "Атлетико" станет ключевой для "Реала" в борьбе за позиции в чемпионате Испании. В случае отсутствия Куртуа место в стартовом составе, вероятно, займет Лунин.

Окончательное решение об участии бельгийского вратаря будет принято после завершения обследования и оценки его физического состояния накануне игры.

Сейчас "Реал" в Ла Лиге идет на второй позиции и отстает от "Барселоны" на четыре очка.

Лунин пока имеет действующий контракт с "Реалом" до июня 2030 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 15 млн евро.

Лунин перешел в "Реал" в 2018 году и с тех пор сыграл в 66 матчах, пропустил 78 мячей и провел 23 сухих матча.

Напомним, ранее стало известно, что чемпион мира по боксу Александр Усик провел совместную тренировку с Энтони Джошуа, который вернулся к тренировкам после аварии.

Также команда Усика рассказала о возможных поединках с Джейком Полом и Джоном Джонсом.

футбол Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Андрей Котевич
