Україна
Матч Украины и Швеции в отборе на ЧМ-2026: где и когда смотреть

Матч Украины и Швеции в отборе на ЧМ-2026: где и когда смотреть

Дата публикации 23 марта 2026 10:33
Матвей Пономаренко на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

В рамках полуфинала квалификационного раунда ЧМ-2026 сборная Украины встретится со Швецией. Это будет шестая попытка "сине-желтых" пройти сито отборочного турнира на Кубок Мира. Пять предыдущих попыток завершились для национальной команды неудачно. 

Украинские болельщики смогут увидеть поединок против Швеции в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE

Мини-турнир за право получить путевку на Мундиаль свел сборную Украины со Швецией. Победитель этой пары встретится либо с Албанией, либо с Польшей. Только одна из этих четырех команд сумеет пробиться на чемпионат мира, который летом пройдет в США, Мексике и Канаде. 

Сергей Ребров на тренировке сборной Украины перед матчем со Швецией 26 марта 2026 года
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/ 

Где и когда смотреть матч Украина — Швеция 

В четверг, 26 марта, "сине-желтые" примут соперника в Испании. Номинально хозяевами противостояния станут именно подопечные Сергея Реброва. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени и пройдет в Леванте на стадионе "Сьюдад де Валенсия". 

В Украине матч покажет медиасервис "Megogo". Игнра будет доступна для подписчиков на канале "Megogo Футбол 1" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. 

Фаворитом матча с незначительным преимуществом являются шведы, которые сыграют без лидера своих атак Александера Исака. Украинская команда не сможет рассчитывать на травмированных Артема Довбика, Александра Зинченко и ряда других основных футболистов. 

Напомним, дебютант сборной Украины Матвей Пономаренко уже летом может перейти в один из европейских клубов. 

А житомирское "Полесье" нацелилось на важного футболиста киевского "Динамо", летний трансфер не исключен. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
