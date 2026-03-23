Матч Украины и Швеции в отборе на ЧМ-2026: где и когда смотреть
В рамках полуфинала квалификационного раунда ЧМ-2026 сборная Украины встретится со Швецией. Это будет шестая попытка "сине-желтых" пройти сито отборочного турнира на Кубок Мира. Пять предыдущих попыток завершились для национальной команды неудачно.
Украинские болельщики смогут увидеть поединок против Швеции в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.
Мини-турнир за право получить путевку на Мундиаль свел сборную Украины со Швецией. Победитель этой пары встретится либо с Албанией, либо с Польшей. Только одна из этих четырех команд сумеет пробиться на чемпионат мира, который летом пройдет в США, Мексике и Канаде.
Где и когда смотреть матч Украина — Швеция
В четверг, 26 марта, "сине-желтые" примут соперника в Испании. Номинально хозяевами противостояния станут именно подопечные Сергея Реброва. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени и пройдет в Леванте на стадионе "Сьюдад де Валенсия".
В Украине матч покажет медиасервис "Megogo". Игнра будет доступна для подписчиков на канале "Megogo Футбол 1" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.
Фаворитом матча с незначительным преимуществом являются шведы, которые сыграют без лидера своих атак Александера Исака. Украинская команда не сможет рассчитывать на травмированных Артема Довбика, Александра Зинченко и ряда других основных футболистов.
