Матч Украины и Швеции в отборе на ЧМ-2026: где и когда смотреть

Матвей Пономаренко на тренировке сборной Украины.

В рамках полуфинала квалификационного раунда ЧМ-2026 сборная Украины встретится со Швецией. Это будет шестая попытка "сине-желтых" пройти сито отборочного турнира на Кубок Мира. Пять предыдущих попыток завершились для национальной команды неудачно.

Украинские болельщики смогут увидеть поединок против Швеции в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Мини-турнир за право получить путевку на Мундиаль свел сборную Украины со Швецией. Победитель этой пары встретится либо с Албанией, либо с Польшей. Только одна из этих четырех команд сумеет пробиться на чемпионат мира, который летом пройдет в США, Мексике и Канаде.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Где и когда смотреть матч Украина — Швеция

В четверг, 26 марта, "сине-желтые" примут соперника в Испании. Номинально хозяевами противостояния станут именно подопечные Сергея Реброва. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени и пройдет в Леванте на стадионе "Сьюдад де Валенсия".

В Украине матч покажет медиасервис "Megogo". Игнра будет доступна для подписчиков на канале "Megogo Футбол 1" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Фаворитом матча с незначительным преимуществом являются шведы, которые сыграют без лидера своих атак Александера Исака. Украинская команда не сможет рассчитывать на травмированных Артема Довбика, Александра Зинченко и ряда других основных футболистов.

Напомним, дебютант сборной Украины Матвей Пономаренко уже летом может перейти в один из европейских клубов.

А житомирское "Полесье" нацелилось на важного футболиста киевского "Динамо", летний трансфер не исключен.

Ваша пробная версия Premium закончилась