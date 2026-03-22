Яремчук получил травму и может не сыграть за сборную Украины

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Роман Яремчук пропустил матч 27-го тура Лиги 1 между "Лионом" и "Монако" (1:2) из-за травмы ахиллова сухожилия. Украинский форвард не попал в окончательную заявку на игру.

О ситуации сообщил главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека после матча. Об этом передает портал Новини.LIVE.

У Яремчука проблемы

Проблемы со здоровьем у нападающего возникли накануне матча, по словам тренера, повреждение было зафиксировано утром перед игрой, что заставило штаб отказаться от включения игрока в состав.

"У Романа Яремчука возникла проблема с ахилловым сухожилием", — сказал Фонсека.

Яремчук изначально был в расширенной заявке, однако его имя не появилось в финальном протоколе. Форвард не вышел на поле и не был задействован даже в запасе.

Матч на "Парк Олимпик Лионне" начался с преимущества хозяев. "Лион" открыл счет на 42-й минуте благодаря голу Шульца.

После перерыва "Монако" переломил ход игры. На 62-й минуте Аклиуш сравнял счет, а уже на 72-й минуте Балогун реализовал пенальти и вывел гостей вперед.

"Лион" не смог отыграться до финального свистка и потерпел очередное поражение. Команда Фонсеки продолжила серию без побед, которая насчитывает уже восемь матчей.

За этот период "Лион" потерпел четыре поражения, трижды сыграл вничью и выбыл из Кубка Франции после серии пенальти.

Сроки восстановления Яремчука пока не определены. В клубе ожидают дополнительные обследования, которые должны уточнить степень повреждения.

Травма украинца может повлиять на его участие в мартовских матчах сборной Украины. Главный тренер национальной команды Сергей Ребров может внести изменения в заявку в зависимости от состояния форварда. В резервном списке среди нападающих есть Игорь Краснопир.

