Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Яремчук получил травму и может не сыграть за сборную Украины

Яремчук получил травму и может не сыграть за сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 21:25
Роман Яремчук. Фото: УАФ

Роман Яремчук пропустил матч 27-го тура Лиги 1 между "Лионом" и "Монако" (1:2) из-за травмы ахиллова сухожилия. Украинский форвард не попал в окончательную заявку на игру.

О ситуации сообщил главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека после матча. Об этом передает портал Новини.LIVE.

У Яремчука проблемы

Проблемы со здоровьем у нападающего возникли накануне матча, по словам тренера, повреждение было зафиксировано утром перед игрой, что заставило штаб отказаться от включения игрока в состав.

"У Романа Яремчука возникла проблема с ахилловым сухожилием", — сказал Фонсека.

Яремчук изначально был в расширенной заявке, однако его имя не появилось в финальном протоколе. Форвард не вышел на поле и не был задействован даже в запасе.

Матч на "Парк Олимпик Лионне" начался с преимущества хозяев. "Лион" открыл счет на 42-й минуте благодаря голу Шульца.

После перерыва "Монако" переломил ход игры. На 62-й минуте Аклиуш сравнял счет, а уже на 72-й минуте Балогун реализовал пенальти и вывел гостей вперед.

"Лион" не смог отыграться до финального свистка и потерпел очередное поражение. Команда Фонсеки продолжила серию без побед, которая насчитывает уже восемь матчей.

За этот период "Лион" потерпел четыре поражения, трижды сыграл вничью и выбыл из Кубка Франции после серии пенальти.

Сроки восстановления Яремчука пока не определены. В клубе ожидают дополнительные обследования, которые должны уточнить степень повреждения.

Травма украинца может повлиять на его участие в мартовских матчах сборной Украины. Главный тренер национальной команды Сергей Ребров может внести изменения в заявку в зависимости от состояния форварда. В резервном списке среди нападающих есть Игорь Краснопир.

Напомним, сборная Украины начала тренировки перед плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Глава World Athletics Себастьян Коу поздравил украинских легкоатлеток Ярославу Магучих и Юлию Левченко с успехом на чемпионате мира.

футбол Сборная Украины по футболу Роман Яремчук украинские легионеры (футбол) Лион
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации