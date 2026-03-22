Яремчук отримав травму і може не зіграти за збірну України

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Роман Яремчук пропустив матч 27-го туру Ліги 1 між "Ліоном" і "Монако" (1:2) через травму ахіллового сухожилля. Український форвард не потрапив до остаточної заявки на гру.

Про ситуацію повідомив головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека після матчу. Про це передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У Яремчука проблеми

Проблеми зі здоров’ям у нападника виникли напередодні матчу, за словами тренера, ушкодження було зафіксоване вранці перед грою, що змусило штаб відмовитися від включення гравця до складу.

"У Романа Яремчука виникла проблема з ахілловим сухожиллям", — сказав Фонсека.

Яремчук спочатку був у розширеній заявці, однак його ім’я не з’явилося у фінальному протоколі. Форвард не вийшов на поле та не був задіяний навіть у запасі.

Матч на "Парк Олімпік Ліонне" розпочався з переваги господарів. "Ліон" відкрив рахунок на 42-й хвилині завдяки голу Шульца.

Після перерви "Монако" переломив хід гри. На 62-й хвилині Акліуш зрівняв рахунок, а вже на 72-й хвилині Балогун реалізував пенальті та вивів гостей уперед.

"Ліон" не зміг відігратися до фінального свистка і зазнав чергової поразки. Команда Фонсеки продовжила серію без перемог, яка налічує вже вісім матчів.

За цей період "Ліон" зазнав чотирьох поразок, тричі зіграв унічию та вибув із Кубка Франції після серії пенальті.

Терміни відновлення Яремчука наразі не визначені. У клубі очікують на додаткові обстеження, які мають уточнити ступінь ушкодження.

Травма українця може вплинути на його участь у березневих матчах збірної України. Головний тренер національної команди Сергій Ребров може внести зміни до заявки залежно від стану форварда. У резервному списку серед нападників є Ігор Краснопір.

Нагадаємо, збірна України розпочала тренування перед плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

