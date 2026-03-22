Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Яремчук отримав травму і може не зіграти за збірну України

Яремчук отримав травму і може не зіграти за збірну України

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 21:25
Роман Яремчук. Фото: УАФ

Роман Яремчук пропустив матч 27-го туру Ліги 1 між "Ліоном" і "Монако" (1:2) через травму ахіллового сухожилля. Український форвард не потрапив до остаточної заявки на гру.

Про ситуацію повідомив головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека після матчу. Про це передає портал Новини.LIVE.

У Яремчука проблеми

Проблеми зі здоров’ям у нападника виникли напередодні матчу, за словами тренера, ушкодження було зафіксоване вранці перед грою, що змусило штаб відмовитися від включення гравця до складу.

"У Романа Яремчука виникла проблема з ахілловим сухожиллям", — сказав Фонсека.

Яремчук спочатку був у розширеній заявці, однак його ім’я не з’явилося у фінальному протоколі. Форвард не вийшов на поле та не був задіяний навіть у запасі.

Матч на "Парк Олімпік Ліонне" розпочався з переваги господарів. "Ліон" відкрив рахунок на 42-й хвилині завдяки голу Шульца.

Після перерви "Монако" переломив хід гри. На 62-й хвилині Акліуш зрівняв рахунок, а вже на 72-й хвилині Балогун реалізував пенальті та вивів гостей уперед.

"Ліон" не зміг відігратися до фінального свистка і зазнав чергової поразки. Команда Фонсеки продовжила серію без перемог, яка налічує вже вісім матчів.

За цей період "Ліон" зазнав чотирьох поразок, тричі зіграв унічию та вибув із Кубка Франції після серії пенальті.

Терміни відновлення Яремчука наразі не визначені. У клубі очікують на додаткові обстеження, які мають уточнити ступінь ушкодження.

Травма українця може вплинути на його участь у березневих матчах збірної України. Головний тренер національної команди Сергій Ребров може внести зміни до заявки залежно від стану форварда. У резервному списку серед нападників є Ігор Краснопір.

Нагадаємо, збірна України розпочала тренування перед плей-оф кваліфікації ЧС-2026.

Глава World Athletics Себастьян Коу привітав українських легкоатлеток Ярославу Магучіх та Юлію Левченко з успіхом на чемпіонаті світу.

футбол Збірна України з футболу Роман Яремчук українські легіонери (футбол) Ліон
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації