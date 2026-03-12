Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дружина форварда збірної України опублікувала гарячу фотосесію

Дружина форварда збірної України опублікувала гарячу фотосесію

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 08:20
Дружина Яремчука вразила відвертою фотосесією 18+
Христина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Дружина форварда збірної України та французького "Ліона" Романа Яремчука Христина поділилася новою фотосесією у соціальних мережах. Світлини швидко привернули увагу підписників.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Христини.

Реклама
Читайте також:
Кристина Яремчук
Заголовок

Яремчук вразила своїм стилем

Обраниця українського футболіста опублікувала серію студійних фото. На знімках вона позує у світлому образі з прозорим плащем, що стало помітною зміною стилю порівняно з її попередніми публікаціями.

Кристина Яремчук
Заголовок

Раніше Христина зазвичай ділилася більш стриманими кадрами. У її профілі переважали сімейні фото, знімки з подорожей або кадри у повсякденному одязі.

Кристина Яремчук
Заголовок

Цього разу фотосесія виявилася значно сміливішою. Світлини зібрали чимало реакцій у соцмережах та активно обговорюються підписниками.

Нагадаємо, колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон розповів, як би бився проти українського чемпіона Олександра Усика.

Також раніше колишній суперник Усика Тайсон Ф'юрі розповів про плюси Ріко Верховена в бою з Олександром.

Роман Яремчук українські легіонери (футбол) Ліон дружини футболістів Христина Яремчук
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації