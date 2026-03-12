Дружина Яремчука вразила відвертою фотосесією 18+

Христина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Дружина форварда збірної України та французького "Ліона" Романа Яремчука Христина поділилася новою фотосесією у соціальних мережах. Світлини швидко привернули увагу підписників.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Христини.

Яремчук вразила своїм стилем

Обраниця українського футболіста опублікувала серію студійних фото. На знімках вона позує у світлому образі з прозорим плащем, що стало помітною зміною стилю порівняно з її попередніми публікаціями.

Раніше Христина зазвичай ділилася більш стриманими кадрами. У її профілі переважали сімейні фото, знімки з подорожей або кадри у повсякденному одязі.

Цього разу фотосесія виявилася значно сміливішою. Світлини зібрали чимало реакцій у соцмережах та активно обговорюються підписниками.

