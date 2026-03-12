Фотосессией 18+ завершилось позирование на камеры от жены украинского футболиста

Жена Яремчука поразила пикантными снимками
Супруга нападающего "Лиона" Романа Яремчука Кристина показала новую серию фотографий в социальных сетях. Публикация быстро привлекла внимание пользователей.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Кристины.
Яремчук поразила своим стилем
Избранница украинского футболиста опубликовала серию студийных фото. На снимках она позирует в светлом образе с прозрачным плащом, что стало заметной сменой стиля по сравнению с ее предыдущими публикациями.
Ранее Кристина обычно делилась более сдержанными кадрами. В ее профиле преобладали семейные фото, снимки из путешествий или кадры в повседневной одежде.
На этот раз фотосессия оказалась значительно смелее. Фотографии собрали немало реакций в соцсетях и активно обсуждаются подписчиками.
