Главная Спорт Жена Яремчука поразила пикантными снимками

Жена Яремчука поразила пикантными снимками

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 08:20
Фотосессией 18+ завершилось позирование на камеры от жены украинского футболиста
Кристина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Супруга нападающего "Лиона" Романа Яремчука Кристина показала новую серию фотографий в социальных сетях. Публикация быстро привлекла внимание пользователей.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Кристины.

Кристина Яремчук
Кристина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Яремчук поразила своим стилем

Избранница украинского футболиста опубликовала серию студийных фото. На снимках она позирует в светлом образе с прозрачным плащом, что стало заметной сменой стиля по сравнению с ее предыдущими публикациями.

Кристина Яремчук
Кристина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Ранее Кристина обычно делилась более сдержанными кадрами. В ее профиле преобладали семейные фото, снимки из путешествий или кадры в повседневной одежде.

Кристина Яремчук
Кристина Яремчук. Фото: instagram.com/ya_christinchik

На этот раз фотосессия оказалась значительно смелее. Фотографии собрали немало реакций в соцсетях и активно обсуждаются подписчиками.

Роман Яремчук украинские легионеры (футбол) Лион жены футболистов Кристина Яремчук
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
